MP investiga denuncia de violación de niña

12/11/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

El Ministerio Público informó que investiga el caso de una madre que denunció que su hija de seis años fue violada por dos niños de siete años en una escuela ubicada en el barrio La Esperanza del municipio Bayaguana, provincia Monte Plata.

La encargada de Comunicaciones de la Procuraduría, Tessie Sánchez, informó a elCaribe que el fiscal de Monte Plata, Guillermo Leiva, tomó la dirección de la investigación.



Dijo que de acuerdo a las informaciones suministradas por el fiscal, hasta ayer en la tarde nadie había presentado denuncias en las fiscalías de Monte Plata, ni de Bayaguana, tampoco en la fiscalía de menores. Sánchez exhortó esperar los resultados de la investigación, pero adelantó que por la edad, los menores no son imputables. Indicó que el caso será tratado por el Tribunal de Menores.



La madre de la infante, una ama de casa de 28 años de edad, dijo sentirse preocupada por lo “ocurrido a su hija” el lunes 17 del mes pasado. Asegura que las autoridades no le han puesto suficiente atención a la situación.



Agregó que en su angustia se trasladó a la capital a la Clínica Esperanza, en Santo Domingo Este, y allí hicieron un estudio, en el cual según la madre, concluyeron que la niña había sido violada y la refirieron a la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, el informe psicológico basado en el testimonio de la menor, el Inacif establece que mientras se encontraba en la escuela la niña se cayó cuando jugaba en una goma. Después estaba parada y los dos niños le tocaron la vulva y se le pegaron por detrás, “como de costumbre” con movimientos sexuales.