“El problema en nuestro medio es cultural socio-económico”

Martín Santos lleva más de 50 años en el arte. Esto se debe a que desde muy temprano trabajó en varios centros educativos como dibujante humorístico de caricatura, gracias a los conocimientos adquiridos cuando era estudiante de la Escuela Intercambio Cultural Americano, en Buenos Aires, Argentina, donde estudió “Dibujo e Historietas”. Estos estudios lo llevaron en 1962, junto a un grupo de jóvenes artistas, a realizar dibujos de índole sociopolítico para la desaparecida Revista Cachafú, en Santo Domingo, cuyo director era Michel Medina. “Desde ese entonces venimos luchando para que dentro de nuestro género todo sea diferente, como es natural”, expresó Santos, quien en 1967 se unió a un equipo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para colaborar a favor de los movimientos estudiantiles revolucionarios, en el campo de las artes y la cultura.

¿Cómo y cuándo se inicia en el mundo de las artes plásticas?

Comienzo a pintar en la era de Trujillo. Fui becado en la Escuela Vocacional que estaba frente a la Cervecería Nacional Dominicana, que era militar en 1959. Después de haber adquirido conocimientos dentro de ese género me dediqué a fundar clubes culturales, deportivos y recreativos, con el objetivo de aglutinar a los jóvenes de Villa Francisca, Villa Juana, entre otros barrios de la capital, los cuales dejaba en manos de sus moradores para que continuaran el trabajo que les había enseñado. Ya en 1969 me gradúo de la Escuela Nacional de Bellas Artes de profesor de Dibujo, y en 1970 fui nombrado profesor en dicha escuela, donde permanecí por 42 años.



Fundador del CODAP. ¿Cómo fue su experiencia?

Comenzamos en 1975 como Círculo Dominicano de Artistas, y terminamos siendo el Colegio de Artistas Plásticos en el 1977, cuyo primer presidente fue Guillo Pérez. Ahora he seguido mi lucha, no solo como artista plástico, y como profesor de Bellas Artes, hemos logrado, modestia y aparte, uno de los grandes trabajos que cualquier país necesita, donde la mayoría de esos artistas que ustedes conocen fueron mis alumnos.



¿Cómo visualiza el medio?

El problema que sucede en nuestro medio es un problema cultural socio-económico, porque el sistema que se ha presentado a los artistas es un sistema que lo están llevando cabo casi la mayoría de los países del mundo, pero aquí se refleja porque es nuestro país y tenemos que defender lo nuestro. Anteriormente teníamos un sistema cultural de gran respeto a la cultura y las artes. Pero con el comercio y el interés de hacerle daño a la cultura universal, aparecieron personas que casi logran echar por debajo los esfuerzos que hemos hecho los artistas para que nuestro país siga llevando la bandera en alto, para que todo siga flotando como la bandera dominicana, y no hemos claudicado para que eso siga hacia adelante.



¿Los artistas reciben suficiente apoyo para desarron do su arte?

No podemos negar que hemos tenido un gran apoyo. En el gobierno del doctor Leonel Fernández, y ahora el presidente Danilo Medina, nos ha apoyado, otorgándonos las pensiones, no solo a artistas plásticos, sino también a músicos, poetas, escritores, actores, cantantes, entre otros artistas, por nuestra trayectoria, por nuestro trabajo y por lo que hemos sido. Hablando de manera sincera, no tengo nada que ver con la política, pero como es natural, necesitamos que el Estado nos dé un poquito más para poder echar hacia adelante y seguir trabajando. Aunque eso ya tendría que estar en voz y oídos del CODAP que es el gremio que nos agrupa. Yo hablo como artista para el bienestar de todos.



¿Qué piensa de los nuevos talentos?

Los artistas que están surgiendo, el sistema los está envolviendo, los está consumiendo, porque la misma condición económica en la cual ellos se encuentran los obliga a hacer trabajos que no deben de hacer fuera de sus carrera como artistas, y dentro de su carrera como artistas, los obliga a realizar trabajos muy comerciales para no decir malo. Eso les ha rebajado mucho sus condiciones, sus futuros como artistas. Pero según pasa el tiempo, creo que las cosas van a mejorar.



¿Qué opina del mercado del arte?

El mercado del arte está un poco difícil, porque por la presencia en el comercio de pintores extranjeros, sobre todo haitianos, que comercializan sus obras a muy bajo costo. Eso lleva como orientación a los compradores, tanto turistas como dominicanos a que si ellos le venden obras baratas, nosotros los maestros tenemos que venderlas baratas también. Se está dando el caso de que muchas veces una obra de un reconocido artista es copiada por esos muchachos que están buscando vidas, y cuando una persona quieren una obra de un artista en particular, no van donde ese artista porque saben que le va a cobrar lo que cuesta su obra, entonces van a otro sitio, donde la obra aparece plagiada y la compran por cheles. Ese es el problema de nosotros los artistas, que nuestras obras la hemos cotizado al precio que debe de ser histórica y económicamente.



¿Cuáles personas considera están detrás de su éxito?

Le agradezco a más de diez escritores dominicanos, entre a Joaquín Balaguer, quien habla de mi obra, en su libro “Memoria de un Cortesano en la era de Trujillo”. Le agradezco, también a Danilo de los Santos, a Jeannette Miller y Cándido Gerón, que han reconocido mi trabajo, mi esfuerzo, y sobre todo mi trayectoria como artista.



¿Cuáles son sus proyectos?

Tengo en proyecto realizar dos exposiciones el próximo año. Para la primera pienso solicitar el Museo de las Casas Reales. Luego, una retrospectiva, con motivo de mis 50 años en el arte. Es mi obra final de todos los trabajos, una recopilación como artista plástico. La estoy preparando. Es un total de 50 obras, donde presentaré, como es natural, obras de antes y de ahora. Pienso solicitar al Museo de Arte Moderno. l

Migración

Muchos de nosotros hemos tenido que viajar al extranjero, principalmente a Europa y Estados Unidos para buscar otra trayectoria”.

Optimismo

Creo que las cosas van a mejorar, estoy seguro, porque a mis 73 años, soy optimista y se supone que la juventud tiene que ser optimista”.