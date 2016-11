Los saludables beneficios de la pizza

12/11/2016 12:00 AM - AGENCIAS

La pizza tiene una mala reputtación porque muchas veces se asocia a la comida basura. Sin embargo, comer un par de trozos, o comerla a determinada hora, tiene beneficios para la salud. La clave del tomate en las pizzas se llama licopeno, de acuerdo con el Instituto de las Ciencias de la Salud. Resulta que este componente es antioxidante y también ayuda a prevenir las enfermedades del corazón y el cáncer, en especial el de próstata, según la revista Men´s Health. Si embargo, el Instituto recomienda que, como con cualquier comida, es necesaria la moderación. Es mejor comer más a menudo y en cantidades más pequeñas que comer una pizza completa de golpe.



Además, la salsa base de la pizza es alta en vitamina C, muy buena para la salud, en especial para prevenir los resfriados. Y aún más, el sistema inmunitario se verá beneficiado por el orégano, cuyo ingrediente activo es el carvacrol, que protege el hígado.



Los ingredientes que le añades a la base de la pizza no tienen por qué ser dañinos para tu cuerpo, si los escoges bien. La clave es no poner demasiados y añadir entre estos algún tipo de hortaliza o verdura. Evita aquellos con mucha grasa y apuesta por los más ´light´. Los más adecuados, según el portal Active Beat, son el brócoli, jamón, queso parmesano, ajo o piña.



Otro aspecto bueno de este alimento es que puede cubrir todos los alimentos que necesitas diariamente en una ración, sin la necesidad de hacer cinco platos para reunir todas las vitaminas que debes consumir diariamente. Si incluyes fruta, verdura, carne y el grano del pan, allí tendrás todos los alimentos principales en un solo plato delicioso.



Algunos ingredientes que puedes añadir a la pizza son especialmente buenos para tu cerebro. Las espinacas tienen mucho fósforo y ayudan a mejorar la circulación sanguínea de tu cabeza. Según la Universidad de Darthmouth, comer platos que nos gustan nos ayuda a crear serotonina en nuestro cuerpo, lo que hace que nos sintamos mejor. Además de las espinacas, recomienda la leche, que está incluida en el queso de la base.