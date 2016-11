NFL Semana 10 – La predicción de Obama

Esta semana tenemos una cartelera llena de partidos interesantes y uno de esos es el juego de mañana por la noche que se jugará en el Gillette Stadium en Massachusetts. Esa batalla será un reencuentro entre los participantes del SuperBowl XLIX en Glendale, Arizona en febrero 2015 cuando los New England Patriots ganaron en el último minuto a los Seattle Seahawks, dejando a Seattle a una yarda de anotar y salir victoriosos por segundo año consecutivo.



El actual Presidente de EE.UU., un gran seguidor de los deportes, pronosticó hace unas semanas que el SuperBowl de esta temporada en Houston, Texas, sería disputado entre esos mismos equipos. Los Patriots han estado imparables desde que Tom Brady volvió de su suspensión, acabando con todos sus oponentes. Seattle, a pesar de tener algunos tropiezos jugando fuera de casa, sigue siendo uno de los equipos más temibles de la Liga. Aún queda la mitad de la temporada, pero hay muchas posibilidades de que el presidente Obama acierte en su pronóstico del SuperBowl.



Dallas Cowboys @ Pittsburgh Steelers



Los Dallas Cowboys han estado increíbles este año ganando siete partidos consecutivos después de perder el partido inicial contra los NY Giants en casa. Sin embargo, mañana enfrentan su mayor obstáculo hasta el momento cuando visiten Heinz Field en Pittsburgh. Los Steelers han tenido una campaña con altas y bajas pero jugar en Pittsburgh es siempre difícil. Ben Roethlisberger, a quien apodan Big Ben, el mariscal de los Steelers, retorna de una lesión, pero no se vio bien muy bien contra Baltimore la semana pasada y la ofensiva de Pittsburgh no hizo nada en los tres primeros cuartos antes de anotar dos veces al final en la derrota contra los Ravens.



Vamos a ver qué tan efectivo son los novatos de Dallas en un ambiente hostil y contra su mayor desafío hasta el momento.



Denver Broncos @ New Orleans Saints



Defensa contra ofensiva. El Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans vuelve a ser un campo de batalla entre una de las mejores defensas contra la potente ofensiva de los Saints. Hace dos semanas, los Saints salieron victoriosos ante los Seahawks en un partido muy excitante hasta el último segundo. Esta vez, los Saints reciben a Denver y su temible defensa liderada por Von Miller, hasta el momento el mejor jugador defensivo de esta temporada.



Otros juego interesantes es el duelo de las aves cuando Atlanta visita a Filadelfia, y el juego del lunes por la noche cuando Cincinnati visita a los NY Giants.



Adiós San Diego



El día de las elecciones americanas, los ciudadanos de San Diego no aprobaron aumentar un impuesto a los turistas para financiar un nuevo complejo en el centro de la ciudad para albergar un nuevo estadio para los Chargers y un moderno Centro de Convenciones. Esto significa que los Chargers probablemente tengan que migrar hacia Los Ángeles y compartir la ciudad y el estadio con los Rams.



Donald Trump y el fútbol americano



El magnate inmobiliario y actual Presidente electo de los EE.UU., Donald Trump, fue dueño en los 80 de los New Jersey Generals, una franquicia de la antigua United States Fútbol League, competidor de la NFL. Esa liga quebró en el 1985.



Trump también estuvo interesado en comprar a los San Diego Chargers hace más de 20 años. Eso fue antes de las inversiones que tiene el magnate en la costa oeste.



Sin embargo, lo más cercano que Trump estuvo de ser dueño de un equipo de NFL fue en el 2014 cuando ofertó 1,000 millones de dólares por los Búfalo Bills cuando estaban a la venta. Finalmente, los Bills fueron comprados por cerca de 1,400 millones de dólares por la familia Pegula, la cual tiene importantes intereses en el sector de energía. Durante la campaña, Trump dijo varias veces que sólo pudo aspirar para la presidencia gracias a que no pudo comprar a los Bills.



Predicciones (12-9): Dallas, New

Orleans, Atlanta.