Una mirada a la vida de Leonard Cohen

El cantautor canadiense Leonard Cohen, quien combinó la espiritualidad y la sexualidad en éxitos como “Hallelujah”, “Suzanne” y “Bird on a Wire”, falleció el pasado jueves a la edad de 82 años, según un comunicado que publicó en Facebook su sello disquero. Cohen fue también un renombrado poeta, novelista y aspirante a monje, le dio a la música folk un tono más oscuro y sexual que despertó admiración alrededor del mundo y entre músicos como Bob Dylan y el grupo R.E.M.



El cantante, quien dijo una vez que se metió en la música porque no podía ganarse la vida como poeta, adquirió prominencia durante el resurgimiento de la música folk en los 60 y, durante esos años, recorrió el circuito folk con diferentes artistas que cambiaron la música popular, de una, dependiente de letras pop ligeras, a una con mensajes profundamente personales. El mes pasado, lanzó un nuevo álbum, el que fuera su último.



El artista, también fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Nunca se casó, pero tuvo dos hijos con la artista Suzanne Elrod. En canciones como “Sisters of Mercy”, Cohen unió simbolismos románticos con una orquestación minimalista para producir música que resonaba con la autenticidad del folk tradicional. Muchas eran oscuras, con humor negro y comentario social sarcástico, lo cual lo distinguía.



Nació en el seno de una familia judía por lo que se consideraba tanto judío como budista, sufrió de depresión a lo largo de su vida, lo que a veces intentó mitigar con drogas y alcohol. Estudiaba en la Universidad de McGill cuando su libro de poesía, “Let Us Compare Mythologies”, se publicó en 1956 generando grandes elogios de la crítica. A éste le siguió “The Spice-Box of Earth” en 1961. Su primera novela, “The Favourite Game”, salió en 1963. En total, publicó más de una docena de novelas y libros de poesía y grabó casi una docena de discos.