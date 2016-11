Wason Brazobán en el ojo del huracán por Trump

Controversia. Los resultados de las pasadas elecciones estadounidense, que dieron como ganador al candidato Donald Trump, han dejado un mal sabor en la farándula, ya que muchas figuras manifestaron su apoyo a Hillary Clinton. Sin embargo, no ha sido solo en Estados Unidos donde figuras han emitido comentarios al respecto y han recibido ataques y opiniones encontradas por compartir su opinión ante el hecho. La República Dominicana no se ha quedado atrás, luego de que el cantautor Wason Brazobán pusiera una foto en Instagram que decía: “Estados Unidos votó por el candidato que más se parece a ellos, arrogante, racista, intolerante, prepotente. Eso es USA”, la cual acompañó de un texto que aparentemente muchos no leyeron, que explicaba, entre otras cosas: “Yo, personalmente, pienso que la mayoría de norteamericanos piensan igual que Trump, solo que unos se atrevían a decirlo públicamente y otros decidieron quedarse callados y votar por él”.



Como era de esperarse, el comentario generó opiniones diversas y el cantante dominicano fue acusado, entre otras cosas, de “sembrar veneno”, que solo va a dicho país “a buscar dinero cada tres meses”, y hasta “un dime y te diré” con la también cantante Anaís. “Lo que quise decir es que nadie es tan loco como para cometer 10 veces el mismo error. El conoce la idiosincrasia de su país y sabía que estaba ganando y que iba a encontrar apoyo maltratando verbalmente a los mexicanos, boricuas y latinos. No encontró apoyo público pero sí privado que es lo que necesitaba para llegar a la presidencia”, aclaró a elCaribe.



Agregó que el no cree que Trump vaya a cumplir las cosas que dijo sobre los latinos ya que considera que dichos discursos fueron una estrategia pero, “si lo cumple nos jodimos todos”.