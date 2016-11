Santiago Cruz entre canciones, chistes y buena compañía

14/11/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

“El concierto de anoche en Santo Domingo fue de esos que uno se guarda en el alma, qué generosa es esta tierra conmigo y con todo el equipo que me acompaña. Nos vemos el año que viene en el #TourInterplanetario, gracias República Dominicana”, adelantó la mañana de ayer Santiago Cruz a través de su cuenta en Instagram luego del concierto del pasado sábado.

El cantautor colombiano protagonizó el que podría ser el último concierto en el anfiteatro Nuryn Sanlley con la presentación de su tour “Vida de mis vidas”, el cual inició más puntual que de costumbre. A las 7:58, las notas del Himno Nacional anunciaron el inicio del concierto, seguido del recordatorio de dejar los cojines en sus asientos al terminar el espectáculo lo que, como de costumbre, provocó burlas y risa en el público.

Pese a que los conciertos en dicho anfiteatro inician a la hora pautada, o con 10 minutos de retraso, cuando a las 8:04 de la noche los cinco músicos del intérprete de “Una historia diferente” tomaron sus lugares y los acordes de “Baja la guardia” dieron paso a la entrada del cantante, solo el área central tenía público dejando los laterales desiertos.

“Esta canción (“Baja la guardia) quedó pendiente la última vez así que quise empezar con ella para saldar la deuda. Gracias por permitirnos visitarlos de nuevo, ¿estamos listos para una linda noche Santo Domingo?, dijo al dirigirse por primera vez a la audiencia. “No ha llegado gente todavía, pero la volveremos a cantar”, bromeó el cantante. Y ciertamente, con esa misma cerró la presentación aproximadamente dos horas después.

Santiago intercalaba sus dos guitarras cada vez que iniciaba un tema nuevo, y entre bromas, chistes y anécdotas, declaró su amor a la República Dominicana y se mostró feliz de las reacciones del público tras cada canción, tanto que algunas las cantó dos veces.

“Mi nombre es Santiago Cruz, colombiano y hace un tiempo enamorado de República Dominicana”, “¿Qué más se le puede pedir a la noche?”, ¿Desde ya van a empezar a pedir “Y si te quedas, ¿qué?”, decía en ocasiones desatando algarabía en la audiencia que disfrutaba al verle sonreír satisfecho.

El cancionero de 18 temas incluyó “Cómo haces”, “No te necesito”, “Como si nada”, “Tus zapatos”, “Aquí me tienes”, “Lo que me quedó”, “Una historia diferente”, “Antes de empezar”, “Día de mi*rda”, “No nos digamos mentiras” y “Desde lejos”, la cual interpretó dos veces. Pero no fue todo. Al momento de interpretar la más pedida en todas sus presentaciones, mandó a apagar todas las luces del lugar y pidió al público iluminar el anfiteatro Nuryn Sanlley con sus celulares, abandonó su guitarra, tomó una cámara GoPro y se dispuso a grabar el momento.

Había llegado el turno de la canción que formó parte de la telenovela venezolana “La mujer perfecta”, “Y si te quedas, ¿qué?”, del álbum “Cruce de caminos”, no solo la interpretó dos veces, si no que tomó en sus manos a “Mimi”, como llama a una de sus guitarras, y cantó el coro a ritmo de merengue y dijo: “Es imposible no contagiarse de los ritmos del dominicano”. Previo a esto, Santiago Cruz compartió la tarima con el cantautor dominicano Pamel Mancebo, con quien se remontó al 2009 para interpretar “Cuando regreses”, luego se acercó al público y recibió una bandera de su país, la cual colgó a su derecha en el escenario.

Al presentar a su banda, cuando llegó el turno del sonidista bromeó diciendo que esperaba que el sonido fuera del agrado del público presente y de los vecinos, generando carcajadas en todo el lugar.



Con Vicente García cantó “Vida de mis vidas”

A mitad del concierto, invitó a Vicente García a cantar juntos, por primera vez en vivo, el tema que escribieron para la recién lanzada producción disco gráfica “Trenes, aviones y viajes interplanetarios” del colombiano, “Vida de mis vidas”. “Al principio dije que tenía un lugar muy especial para Dominicana en mi corazón, y no lo digo solo porque sí… ha sido de esos países que se han mantenido incondicional en nuestra relación y espero que sienta que nosotros hemos sido incondicionales también. Por eso este disco tiene un pedacito de ustedes, para mí es un regalo maravillo de la vida y la música su amistad (en referencia a Vicente)”, expresó a la hora de recibir al intérprete de “Cómo has logrado”.