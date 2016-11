Semana de los Latin Grammy arranca con ritmo de salsa

MIAMI (AP) — Las celebraciones del Latin Grammy tendrán sabor a salsa con el homenaje a Marc Anthony como Persona del Año. Pero el rock, la música urbana y la romántica aportarán su condimento con la participación de Los Fabulosos Cadillacs, Wisin, Juanes, Carlos Vives y Ricardo Montaner, entre otras estrellas.

A lo largo de la semana serán homenajeados y premiados en Las Vegas decenas de artistas latinos que aprovecharán también para ofrecer conciertos inéditos con presentaciones conjuntas, uniendo así voces de América y Europa que representan a países como Argentina, Colombia, Cuba, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Puerto Rico, y Venezuela, entre otros.

Gente de Zona, Sergio George, Jesse & Joy, Víctor Manuelle, Laura Pausini, Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, Johnny Ventura, Fonseca y Carlos Vives serán algunas de las estrellas que se subirán al escenario para interpretar los grandes éxitos de Marc Anthony el miércoles por la noche en el homenaje a la Persona del Año, una de las fiestas más esperadas en la semana de la 17 entrega del Latin Grammy.

Los detalles del reconocimiento en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas permanecen en secreto. Será una sorpresa para el salsero ganador de cinco Latin Grammy y dos Grammy.

"De verdad que no me lo esperaba, pero me llena de mucha emoción saber que mi trabajo, mi trayectoria y mi labor filantrópica a través de mi fundación Maestro Cares sea reconocida", expresó Marc Anthony recientemente a The Associated Press.

Pocas horas antes de esa gala, una docena de artistas serán reconocidas por su extensa trayectoria en el cercano Hotel Four Seasons.

El cantautor venezolano Ricardo Montaner y su par argentino Piero, la cantante mexicana Eugenia León y su colega puertorriqueña Ednita Nazario, y el ensamble vocal español El Consorcio, recibirán el Premio a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas en el campo de la grabación.

El músico nicaragüense Carlos Mejía Godoy, el brasileño Nelson Motta y el dominicano Rafael Solano Sánchez, en tanto, obtendrán el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones en el campo de la grabación, excluyendo interpretaciones.

Ambos premios son otorgados por el Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación en una gala en la que se rememoran algunos de los momentos más importantes de las carreras de cada uno de los agasajados.

Por primera vez en sus tres décadas de trayectoria, Los Fabulosos Cadillacs se subirán al escenario del Latin Grammy en la premiación del jueves en el T-Mobile Arena. También actuarán, entre otros, J Balvin, Rachel Platten, Diego Torres, Yandel y las Tres Grandes: Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda.

Juanes, quien ha ganado 21 Latin Grammy, Alexis y Fido, Joss Favela, Fonseca, Gente De Zona, Jesse & Joy, Mon Laferte, Pablo López, Manuel Medrano y Wisin igualmente deleitarán al público con su música mientras se conocen los ganadores.

Con cuatro nominaciones cada uno, Los Fabulosos Cadillacs, Jesse & Joy, Fonseca, el cantautor brasileño Djavan y los productores colombianos Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde podrían convertirse en los mayores ganadores. Son seguidos de cerca por Pablo Alborán, Diego Torres, Julieta Venegas y otros 14 artistas que recibieron tres nominaciones.

"El grupo de nominados muestra la artesanía del artista frente al micrófono y detrás de la consola de sonido, un verdadero testimonio de la dedicación de nuestra membresía votante y su compromiso de reconocer la creatividad en todos los niveles", expresó Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia Latina de la Grabación, al revelar los nominados en septiembre.

El recientemente fallecido Juan Gabriel, Bebe, Enrique Iglesias, Carla Morrison, Carlos Vives y Shakira figuran entre los casi 50 artistas que obtuvieron dos candidaturas.

En la lista también aparecen Pepe Aguilar, Andrea Bocelli, Los Tigres del Norte, Wisin y Yandel.

La premiación será transmitida en vivo por la cadena Univision.