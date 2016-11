Visa semanal

lHola Dr. Rodríguez. Mi padre es americano. Tengo 24 años y nunca me ha sacado papeles. Él está en prisión y sale en febrero. Quiero saber si será complicado conseguir mis documentos. Rosselyn

l R: Si tu padre es americano de nacimiento, entonces tú también lo eres. Cuando él salga de prisión, puedes solicitar tu pasaporte americano en el Consulado. Deberás cumplir con una serie de requisitos, los cuales están en www.usemb.gov.do

lBuen día. Tengo un novio puertorriqueño. Él quiere que lo visite como novio y vino al país. Necesito saber cuáles son los papeles para que él me pida. Andri

l R: Debe someter una petición de visa K1. Si te la aprueban, tienen 90 días para casarse y hacer el ajuste de estatus. Debes casarte en un Estado donde permitan el matrimonio entre personas del mismo género.

lHola. Soy residente americana y me gustaría solicitar una carta de ruta. ¿Qué tiempo dura el proceso y cómo lo hago? Yudy

l R: Debes llenar el formulario I-131 A en línea. El proceso dura unas dos semanas.

lBuenas Dr. Roque. Quiero saber si por comprar casas en Miami me puedo radicar de manera permanente en Estados Unidos de América. Wilson

l R: El invertir en América no es problema, pero no necesariamente genera una residencia. Si tienes una empresa constituida en Dominicana, puedes abrir una sucursal en Miami y de esa manera podrías radicarte.

lSaludos Don Roque. Estoy casada con un residente, pero no me interesa vivir allá, porque estudio aquí y no pienso dejar mi carrera. Mi esposo trabaja mucho y casi no puede venir, por lo que me gustaría una visa para irlo a visitar. ¿Cuáles son mis posibilidades? Francelina

l R: Debe hacerte una petición de residencia. Lamentablemente, existe todo el riesgo migratorio que te quedes.