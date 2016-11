La bachata, un ritmo criollo en constante evolución

La bachata, al igual que el merengue, es un género cuyos colores y “sabor caribeño” forman parte de la identidad del pueblo dominicano. Es un ritmo que desde que nació, en la década del 1960, se ha mantenido en constante crecimiento e innovación. Conocida como “música de amargue” y dirigida a la clase pobre, la bachata dio un salto del campo a las grandes salas de espectáculos del país. Víctor Víctor, uno de los principales exponentes de este género, que en gran parte ha contribuido a darlo a conocer a nivel internacional, la define como “la canción romántica popular dominicana” o como “un bolero aplatanado”. “La bachata es una canción romántica popular que vive un proceso de desarrollo, una dinámica de crecimiento. No tiene más de 60 años, y eso no es nada para un ritmo”, entiende el intérprete de “Mesita de noche”.



Recuerda que en sus inicios, José Manuel Calderón, uno de los precursores de este peculiar ritmo, lo llamó “bolerito de guitarra”, debido a que la bachata se deriva del bolero, un ritmo cubano, que utiliza instrumentos musicales como trompeta, bongó, maracas, bajo, piano y requinto. También tiene algo de influencia del “cantaíto” de la ranchera mexicana.



Para adaptarlo a lo que hoy se conoce como bachata, género que se encuentra en el renglón del folclor urbano dominicano, al bolero le introdujeron instrumentos como la güira, tambora, guitarra timbales, entre otros. “La primera bachata se transforma aquí en la capital en los años 60, después del 1961, cuando los campesinos de la Línea Noroeste empezaron a emigrar a Santo Domingo. Cuando se dieron esos procesos es que se sustituye la primera bachata, se transforma aquí. Quitan la maraca y le ponen güira, porque era más fácil encontrar una güira que una maraca, porque aquí lo que somos es merengueros, no soneros. Todo ese proceso lo vivió la gente que vino a vivir del campo a la ciudad”, explica el cantante. El también compositor consideró que la bachata que hacen Romeo Santos y Prince Royce aún está en completo desarrollo, porque se trata de un ritmo que se mantiene en completo crecimiento; el mismo que vivió el merengue, que de ser tríos o quintetos, evolucionó a gran escala hasta llegar a orquestas.

Manifestó que a nivel internacional, los amantes del género pueden identificar los diferentes tipos de bachatas, como son la tradicional, la sensual, la moderna o la urbana, y señaló como responsables de dar a conocer este género al empresario disquero Bienvenido Rodríguez, quien impulsó a Juan Luis Guerra para que hiciera un disco de bachata, también a Anthony Santos, entre otros.



Sin embargo, entiende que los verdaderos responsables de que la bachata sea reconocida a nivel internacional son los mismos dominicanos, que se llevan su música a donde quiera que viajan, porque les recuerda “a sus abuelas y sus historias”.

Resaltó que el proceso de evolución de la bachata es algo sociológico, pero que hasta el momento no ha sido estudiado por ningún experto. “Cuando un fenómeno se transforma y llega a la ciudad es que empieza a ser objeto de atención de todo el mundo”, considera el cantautor.



Esta manifestación cultural se mantiene en constante crecimiento y expansión, lo que la ha convertido en un producto muy demandado en la industria disquera nacional. Ha dejado de ser de gente de pueblo humilde para convertirse en una música que todo el mundo la consume y la baila. Además, ha dejado de ser una música solo de amargue, debido a que las letras de la bachata ya cuentan diferentes historias, desde amor y desamor, hasta política.



Víctor José Víctor Rojas, nombre de pila del intérprete de “Entre amigos”, resaltó que los sonidos de la bachata que se hacían en años anteriores, no son los mismos de la actualidad, esto gracias al uso de la tecnología en la música moderna, a través de la cual se pueden hacer diferentes mezclas y fusiones electrónicas.



“La bachata seguirá transformándose y deberán ser los músicos de la actualidad que hagan una bachata de orquesta”, es el sueño de Víctor Víctor.





Los primeros en cantar bachata



Los primeros exponentes de este género de amargue son José Manuel Calderón, quien en colaboración con el Trío los Juveniles grabó temas tan populares como “Borracho de amor” y “Condena” (¿Qué será de mí?). Además, Rafael Encarnación, quien murió en 1964, a principios de los años de 1960 colocó la bachata en el gusto popular con temas como y “No lo niegues”, “Esclavo de tu amor”, “Yo sería capaz” y “Ya es muy tarde”. En 1964, Luis Segura “El añoñaíto” debutó con el sencillo “Cariñito de mi vida”. Otros exponentes en los inicios de la bachata fueron Mélida Rodríguez “La Sufrida”, Leonardo Paniagua, Sonia Silvestre, Luis Díaz, Juan Luis Guerra, entre otros. Algo que le dio un empuje a este género fue el nacimiento de la emisora Radio Guarachita, en 1964. Se caracterizaba por ser la única empresa que grababa los temas a los bachateros.

Difusión



Víctor Víctor destacó que no son los artistas quienes internacionalizan estos géneros, sino los dominicanos que se llevan su música por que les trae recuerdos familiares.

Arte principal



“La canción, en sentido general, es la base de todas las artes y la que más se ha desarrollado en la República Dominicana. Es elemento para el ocio y la comunicación de ideas”, dijo.