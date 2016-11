MP busca que Omega cumpla pena en la cárcel

El Ministerio Público (MP) interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia que condenó a cinco años de prisión (de los cuales cuatro años y cuatro meses serán de prisión suspendida) a Antonio Peter de la Rosa, alias Omega. Con esta apelación, el MP busca que se revoque la sentencia del pasado 13 de septiembre de este año y que se dicte una nueva, donde se ordene al condenado cumplir la totalidad de la pena en la cárcel y no de manera suspendida (en libertad), que pague las costas penales del proceso y que pague la multa de cinco mil pesos.



En su recurso el MP, representado por el procurador fiscal del DN, Eduardo Joel Velásquez, destacó que el Primer Tribunal Colegiado modificó el acuerdo inicial y en consecuencia no ordenó el pago de la multa de 300 mil pesos, que serían donados al Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM) y en cambio sólo impuso cinco mil pesos.



“Si el tribunal de Primer Grado entendía que lo pactado no se ajustaba a derecho, lo que debió fue declarar inadmisible el acuerdo, no modificar lo que ambas partes habían estipulado, ya que al hacerlo desnaturalizaron totalmente la figura del acuerdo pleno, además dejaron al MP y a la víctima en un estado de indefensión, porque las partes entendían que habían llegado a un acuerdo”, relata la solicitud.