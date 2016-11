Dionis Sánchez dice que el PRM quiere imponer la Junta

El presidente de la comisión que evaluó a los aspirantes a la Junta Central Electoral (JCE), Dionis Sánchez, dijo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no aspira a ningún consenso en la elección de los nuevos miembros del organismo electoral, sino que quiere imponerse. Sánchez expresó que en el Congreso Nacional el PRM tiene solo dos senadores y se están considerando dos personas que ellos proponen para la Junta, cuando ni siquiera es mayoría.



“Estoy viendo que independientemente cual sea la Junta Central Electoral que salga del Senado, la oposición como quiera va a protestar”, expresó el senador por Pedernales.

El vicepresidente de la Cámara Alta señaló que el partido opositor va a cuestionar todo lo que no sea que ellos presenten, pero añadió que tampoco pueden pretender que todo sea lo que ellos quieran.



Manifestó que “el consenso es ponerse de acuerdo, y no querer imponer una Junta sobre mí, que soy mayoría”.



Dionis Sánchez dijo que en la sesión de este miércoles, si no se suspende, deben escogerse los nuevos miembros del organismo electoral. Agregó que “si esto no ocurre, necesariamente tendrá que modificarse el reglamento interno del Senado, pero no quiero ver ese momento”.



PRM admite dio nombres



El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, admitió que su organización entregó a monseñor Agripino Núñez Collado una lista que tuviera como referente, no como reparto, nombres de personalidades que reúnen el perfil para integrar la Junta Central Electoral (JCE).



Al ser entrevistado por Juan Bolívar Díaz y Rafael Toribio en el espacio Uno más Uno, que se difunde por Teleantillas, Bautista dijo que esa lista fue entregada a Núñez Collado, no al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni a ninguno de sus representantes.



“Ninguna de las personas de esa lista tiene vínculo con el PRM”, manifestó.

Explicó que los nombres suministrados surgieron cuando Núñez Collado le presentó una lista con candidatos a la JCE, algunos de los cuales objetó y frente a esa situación le mencionó nombres de personas que reunían el perfil.



Dijo que los nombres que le dio por escrito a Núñez Collado son: Jorge Subero Isa, Luis Mora, Julio César Castaños Guzmán, Julio Aníbal Suárez, Marisol Vincens, Francisco Puello Herrera, Armando Vallejo, Roberto Saladín, Miriam Germán, Juan Rosario, Semíramis Olivo de Pichardo, Rafael Ciprián, Braulio Portes, Ricardo Nieves y Katia Miguelina Jiménez.