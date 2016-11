Estreñimiento, una afección molestosa y dolorosa

Una de las afecciones gastrointestinales más comunes es el estreñimiento. Son muchas las personas que sufren de este trastorno, que les causa, no solo molestias físicas, sino que en ocasiones se encuentra relacionado con diferentes aspectos emocionales. Aunque es considerado un trastorno benigno, los síntomas pueden ser tan severos que producen serias alteraciones en la salud física y mental de quien la padece. La constipación intestinal, también conocida como estreñimiento o estitiquez, es un cuadro que ocurre cuando el paciente evacua con dificultad y baja frecuencia, generalmente menos de 3 veces a la semana, y necesita hacer grandes esfuerzos para que las heces puedan salir.



El estreñimiento puede ser agudo, cuando es un evento aislado y de corta duración; o crónico, cuando es persistente y tiene una duración de meses, o incluso años. Casi todas las personas han tenido al menos un episodio de estreñimiento agudo durante la vida, y una de cada 6 personas sufre de estreñimiento crónico.



De acuerdo con el gastroenterólogo Alberto Santana, del Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, dentro de las causas que producen este padecimiento se encuentran, principalmente, el bajo consumo de fibra, ya que la ingesta de vegetales, frutas, granos enteros y víveres blancos, fuente principal de fibra en nuestra dieta, generalmente es baja. Dice que si no se ingiere la fibra suficiente no se formará un bolo fecal adecuado para poder ir al baño.



Por supuesto, hay algunos alimentos ideales contra el estreñimiento, como pueden ser los frutos secos, ricos en fibras insolubles; las legumbres, que alimentan a las bacterias intestinales e incentivan la motilidad intestinal; las frutas disecadas, que concentran su fibra; ácidos y cítricos, que estimulan con sus ácidos el funcionamiento intestinal; la leche, cuya lactosa favorece el peristaltismo, y el yogur, rico en probióticos, que también favorece la evacuación al ofrecer probióticos.



Santana también explica que la ingesta de agua adecuada es un punto muy importante. “La hidratación es la mejor aliada contra las dificultades del tránsito intestinal, un problema muy común entre las personas. Es recomendable tomar seis botellitas de agua al día, lo que contribuirá a ablandar el bolo fecal, haciendo más fácil la defecación”, dice el experto.



Otras de las causas del estreñimiento o constipación, dice el especialista, es la poca motilidad de los intestinos (pocas idas al baño), situación que generalmente es una costumbre de las mujeres, ya que si no disponen de un lugar agradable y limpio, como el baño de su casa, ni de la comodidad y la tranquilidad necesarias para que se presente el reflejo evacuatorio, prefieren no evacuar. Esto provoca que el intestino se distienda, produciendo almacenamiento de materia fecal y gases.



Consecuencias



Según Alberto Santana, dependiendo de la intensidad del estreñimiento, en algunos casos, el paciente puede padecer de dolores de cabeza, que van y vienen todo el tiempo que dura la constipación.



Uno de los aspectos más importantes del movimiento intestinal es su capacidad para eliminar las toxinas del cuerpo. Cuando se tiene estreñimiento, las heces permanecen en el colon durante un período de tiempo más largo en lugar de ser evacuadas. Esto permite que las toxinas sean reabsorbidas en el torrente sanguíneo. El cuerpo naturalmente intenta eliminarlas mediante un método alternativo, y como la piel es el órgano más grande de desintoxicación del cuerpo, libera las toxinas a través de ella, causando manchas y acné.



También puede provocar hemorroides, dilataciones varicosas de las venas que rodean el ano, las cuales aparecen cuando una persona tiene que realizar un esfuerzo excesivo para defecar. Se presentan también las fisuras anales, definida como una herida producida en la piel que circunda el ano, debido a que el esfuerzo para evacuar materia fecal endurecida fuerza el músculo y la piel hasta rasgarla.



En el peor de los casos, dice el galeno, el estreñimiento, al producir distensión, puede provocar una compactación fecal o intestinal (una gran masa de heces duras y secas) o un ileo paralitíco (interrupción aguda del tránsito intestinal), lo que puede llevar al paciente a cirugía o que se le rompa e intestino.



Ejercitarse ayuda



Santana explica que hacer ejercicios regularmente ayuda al sistema digestivo, incluyendo a los intestinos a mantenerse saludable y activo. Dice que caminar resulta una rutina excelente porque a aumenta los movimientos de los intestinos, facilitando la evacuación.

Cuándo asistir al médico



• Si no ha tenido una deposición en 3 días.

• Tiene distensión abdominal o dolor de estómago persistente.

• Siente náuseas o vomita.

• Presenta sangre en las heces.