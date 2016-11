Fallece el cantante José Lacay; tenía 69 años de edad

El cantante y showman dominicano José Lacay falleció la mañana de ayer. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. De acuerdo a informes del doctor José Gabriel Aponte, director del Hospital Darío Contreras, el artista fue llevado al centro por miembros del Sistema de Emergencias 911, donde llegó sin vida. De ahí fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense, según dijo el galeno a elCaribe vía telefónica. Explicó que la causa del deceso del cantante de 69 años la determinarán en Patología.



Mientras que Alsis Tavárez, empleado de Lacay, manifestó que desde hace unos días el intérprete estaba aquejado de un dolor de estómago, por lo que hoy pretendía acudir a la Clínica Cruz Jiminián.



“Tenía varios días con un dolor de estómago, pero hoy en la mañana me pidió un plato de frutas y agua. Cuando se lo llevé trató de comérselo y no pudo, en ese momento se puso mal y llamé al 911”, narró Tavárez quien dijo era amigo del artista y que cuidaba su casa en momentos en que éste salía del país.



Pese a que dijo que recibió buenas atenciones por parte del personal del Sistema Nacional de Emergencias 911, se quejó porque la unidad que le atendió carecía de oxígeno.“La muchacha dijo que necesitaba oxígeno, pero no había”, se lamentó.



Por otro lado, el personal de la Funeraria Blandino confirmó que será cremado pero hasta la noche de ayer la familia del cantante no había confirmado si se realizaría algún velatorio.



José Miguel Lacay Vásquez, nombre de pila del artista, nació el 19 de marzo de 1947, en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Entre los temas más populares que grabó están “Marión”, “La copia” y “Amor desolado”.