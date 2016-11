Hanser Alberto: El capitán del pueblo

Como buen hijo de San Francisco de Macorís y con el compromiso desde niño por los Gigantes del Cibao, Hanser Alberto obvió cansancio y se uniformó desde temprano para contribuir a la segunda corona. “Estoy contento de estar aquí con los muchachos, en mi tierra. Tratando de hacer un buen trabajo, sobre todo, con la mente en ganar partidos que es la meta de todos para seguir avanzando”, expresó Alberto a elCaribe.



‘Hanser, el de San Francisco de Macorís’, como lo llaman todos en su comunidad de Güiza, vio sus sueños materializados cuando lo seleccionaron como primera escogencia de los Gigantes en el Sorteo de Novatos del 2012, debutando esa misma temporada, el 20 de noviembre frente a las Estrellas Orientales en el estadio Julián Javier. “Cuando me escogieron estaba en Clase A, en ese momento. Yo hice una bulla en el camerino. Les decía a todos que mi equipo me había seleccionado como primero”, manifestó Alberto, quien es hijo del comunicador deportivo, Tony Alberto y la señora Rosa Elba Peña.



“Cuando debuté ni se diga, fue emocionante, viendo ese estadio lleno, eso no tiene precio. Mientras, años atrás me sentaba a ver los juegos, eso no tiene comparación”, dijo el jugador del cuadro, que fue firmado por los Vigilantes de Texas en el 2010.



Y durante su estancia en este conjunto francomacorisano, Alberto, de 24 años, contribuyó con el primer campeonato tras 18 años de competición del equipo, y en su joven carrera en este torneo invernal ya se adjudicó el título de bateo, el año pasado, premio que podría repetir esta campaña. “Cuando tú te dedicas a trabajar y tomas tu trabajo con seriedad, te lleva a grandes cosas, y eso le ha sumado mucho a mi carrera, me ha ayudado a estar en donde estoy hoy”, indicó. Esa misma actitud, de perseverancia, fe y solidaridad que manifiesta Alberto en sus compañeros y en el juego, lo ha ayudado incluso a ser considerado como capitán del equipo tras el cambio de Alexi Casilla a las Estrellas Orientales. “Es una responsabilidad grande, cargar 45 hombres en tus hombros y también tener que concentrarte en el juego, no es fácil, pero uno nunca sabe. Yo trataré de hace las cosas como se deben a través de lo que he aprendido de los veteranos y ayudar a los muchachos en lo que se pueda”, afirmó Hanser.



Palabras del excapitán



De su lado, Alexi Casilla, quien ocupó ese rol durante tres años con el conjunto francomacorisano, agregó que “a pesar de su juventud podría decir que puede ser uno de los jóvenes más preparados para asumir ese rol, con ese don de servicio, ese carisma y solidaridad de contribuir con todos, sin lugar a dudas, sería un buen capitán”.



Con más preparación que el año pasado y consciente de lo que ha logrado por su paso en esta justa, Alberto está decidido a superar las pequeñas cosas que le faltan para establecerse en Las Mayores. “Trataré de hacer un buen trabajo como el año pasado.



Sacarle provecho a lo que uno aprende de los veteranos y ponerlo en práctica. Me dijeron que me preparara en todas las bases. Y yo ando con los guantes de todas las posiciones hasta de outfield”, expresó Hanser, quien este año agotó 321 turnos en esta temporada.

El Potro, como también es conocido, jugó 63 partidos en 2016, con la sucursal Triple A de los Vigilantes de Texas (Round Rock), donde registró 73 hits, 32 carreras anotadas, siete jonrones y 36 remolcadas. En cambio, en la Gran Carpa, hay un notable descenso en sus números ofensivos donde acumuló promedio de .143, en 35 partidos en los cuales sólo impulsó cinco. “Vine a trabajar en todas las áreas, ofensiva como defensa. También, en el físico. Tengo que tratar de coger más bases por bolas. El porcentaje de embasarse es algo muy importante en Grandes Ligas”, indicó Hanser.



Desde que se colocó la camiseta de los Gigantes en esta temporada, el campeón de bateo de la campaña pasada está dejándose sentir con su bate, siendo uno de los factores del récord que poseen los Gigantes del Cibao (14-5). “Trabajé mucho pero no me siento fatigado. Por eso decidí integrarme temprano, de una vez con el equipo. Estoy contento de estar aquí con los muchachos, este calorcito de la pelota de mi país y creo que la preparación me ha ayudado mucho para este buen inicio”, manifestó Alberto, quien batea .368, 12 impulsadas, 21 imparables y dos cuadrangulares sin el partido de anoche.



A pesar de que aún falta mucho por recorrer en esta justa, el nombre del francomacorisano se abre eco entre la posibilidad de volver a alzar la corona de bateo y para así tratar de convertirse en el primer jugador con dos títulos consecutivos desde que Bernie Castro lo alcanzó en 2001-02 y 2002-03 con promedios de .349 y .366 para las Águilas.