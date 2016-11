La “justicia penal” con K. (IV)

Quienes le detuvieron, muy amables, casi le rogaron que se preparara para ir al banco a trabajar, incluso había un personal del banco en la habitación, en el cual no había reparado, listo para acompañarle.



-¿Cómo puedo ir al banco si estoy arrestado?



-Tranquilo! -exclamó uno de los agentes que ya estaba junto a la puerta-. Cierto es que está detenido, pero ello no le impide cumplir con sus obligaciones.



Cada vez entendía menos. Había escuchado de personas que eran allanadas sin orden motivada de un juez competente, por ser desafectos políticos o por no cotizar con los agentes del orden. Haciéndole expedientes y llevándolos a pudrirse en una cárcel dantesca. Y que personas a todas luces honestas, terminaban como unos narcotraficantes u homicidas, pero nunca escuchó que trataran bien a quienes allanaban y menos que les permitieran hacer “su vida normal”.



Recordó haber escuchado una vez que había allanamientos que se realizaban solo para amedrentar a funcionarios coherentes con ciertas posturas que desagradaban a las “autoridades máximas”. Incluso le ha ocurrido a jueces de provincias coherentes con posturas liberales, a los que allanan “por equivocación”, siempre buscando, supuestamente, a algún ladrón de gallinas criollas.



“Cada vez entiendo menos”, se dijo a sí mismo, mientras esperaba el vehículo que lo conduciría al banco. “No entiendo qué vaina está pasando”, pensó. “Deberé mínimo consultar al Oráculo de Delfos”, concluyó sus disquisiciones.



Pasaban unos minutos de las ocho de la mañana cuando llegó el vehículo que lo conduciría al banco, junto a los empleados que habían llegado a su apartamento con los agentes del orden. Tenía la inquietud de no saber si faltaría algo de sus haberes o, en el peor de los casos, si colocaban algo allí, para decir luego que lo encontraron como cuerpo del delito e implicarlo en algún complot de previsibles resultados.



“Y si quieren desaparecerme. Un tiro en la cabeza y luego decir que fue un intercambio de disparos por haberme revelado a la autoridad. Serán capaces”, pensaba. “Bueno, tendrían que silenciar o amenazar a muchas personas. Incluyendo a los ancianos del frente y al pelirrojo de hombros anchos, no creo que lleguen a tanto”. Mientras meditaba, el vehículo se dirigía al centro de la ciudad, por calles alternas, procurando obviar el difícil tránsito vehicular que se produce casi a todas horas.



“Ahora entiendo que la gente no crea en la justicia”. “Y sin justicia no hay frenos al poder”, pensaba mientras se adentraban en el tráfico infernal. “Estamos jodidos”, concluyó. Cuando escuchó al chofer decir agresivamente: -Mira este animal en vía contraria, está bueno de darle un tiro al maldito-, mientras señalaba un vehículo público.

-Este tránsito no lo arregla nadie. –dijo el otro-.



El clima estaba húmedo y caliente a la vez. Las calles llenas de basura en las esquinas y el banco como a tres kilómetros, luego de cruzar el puente.



Faltaban 15 minutos para las nueve de la mañana. No llegarían a tiempo.