Manifestaciones de enfermedades neurológicas

Las manifestaciones neurológicas más frecuentes son: dolor de cabeza, alteración visual, convulsiones, calambres o dolor en extremidades, problemas de memoria, dificultad para hablar o entender, debilidad, temblores, somnolencia y alteración de la conciencia. La enfermedad neurológica se puede definir como la alteración fisiológica o anatómica de cualquier parte del sistema nervioso central, periférico o autónomo, explica el neurocirujano Ulises Acosta.



Manifiesta que dentro de las más frecuentes están: los accidentes cerebrovasculares, popularmente conocido como “derrame cerebral”; los traumatismos de cráneo y de columna vertebral, epilepsia, los tumores cerebrales, la migraña, las enfermedades desmielinizantes y degenerativas, las hidrocefalias y la hernia discal.



Para Acosta, lo importante es saber identificar las señales neurológicas más frecuentes, como dolor de cabeza, alteración visual, convulsiones, calambres o dolor en extremidades, problemas de memoria, debilidad, temblores, dificultad para hablar o entender, somnolencia y alteración de la conciencia.



Es importante que la población identifique los signos de alarma que requieren una exploración neurológica inmediata, sobre todo cuando algunas de estas manifestaciones ocurren de manera súbita, ya que, se puede estar frente a un accidente cerebrovascular en curso y no se puede perder el tiempo, sugiere Acosta.



Por ejemplo, un dolor de cabeza intenso, de inicio rápido, pudiera ser una hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma u otra causa que debe ser investigado inmediatamente en un centro de salud especializado.



“Decir si las enfermedades neurológicas son prevenibles o no, es difícil. Aunque en los accidentes cerebrovasculares se han identificado factores predisponentes, como el colesterol, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad o la mala higiene postural en las hernias y los padecimientos de la columna vertebral, lamentablemente, la mayoría de las enfermedades neurológicas no tienen un factor definido que pueda ayudarnos a prevenirlas”, manifiesta Acosta.



El neurocirujano entiende que un buen consejo para la población dominicana es, primero identificar los síntomas y no asumir las cosas como “normal”, y después acudir a una evaluación hecha por un especialista. “Uno de los principales problemas de salud en nuestros países es la falta de concientización de la población, lo que nos lleva a hacer los diagnósticos demasiado tarde”, puntualiza el el experto.