Messi no habla sobre posible salida del Barsa

BARCELONA, España. Todo mundo habla sobre la posible salida de Lionel Messi del Barcelona una vez que su contrato venza en 2018. Todos menos él. Messi no ha confirmado ni negado un artículo del diario deportivo Marca que asegura que el delantero argentino ha informado al club Barcelona que no pretende renovar su contrato. Los representantes del jugador dijeron ayer que Messi no ofrecería declaraciones con relación a la publicación.



Marca afirmó que Messi dio a conocer su decisión al club español en julio, poco después de que él y su padre fueron condenados por fraude a las autoridades tributarias de España —algo que de acuerdo con Marca tuvo un papel importante en el proceso de la toma de decisión. Messi y su padre han negado haber cometido falta alguna y han señalado que apelarían el fallo. El Barcelona no ha respondido de momento a una petición de comentarios.