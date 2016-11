Rafely Rosario: “Estoy tratando de ser una persona más aterrizada”

Rafely Rosario considera que está en un buen momento. Luego de presentar su último tema, “Pegado a mi morena”, dijo a elCaribe que trabaja en una nueva producción discográfica que llevará por nombre “Colores”, de donde se desprende dicho sencillo. Le faltaba humildad, dijo. Pero “los duros golpes de la vida” lo hicieron aterrizar y poner los pies en la tierra y priorizar, y valorar las cosas que tiene alrededor. “En un momento de mi carrera me faltó humildad, lo acepto. Cuando uno es joven comete muchos errores, y cuando te conocen ‘como el hijo de Rafa Rosario’ y de pronto te llaman ‘Rafely’ es algo muy grande. Me creí cosas que no son, pero ahora mismo estoy tratando de ser una persona que está más aterrizada”, explicó el cantante.



Rafely dijo que “las situaciones” con su padre, Rafa Rosario, han quedado en el pasado porque él ha madurado y ha crecido, y ahora mismo lo que hay es “mucho amor y cariño de ambas partes”, mientras que al referirse a su pareja sentimental, Magnolia Kasse, dijo que ha sido una persona que le ha enseñado mucho y apoyado en este proceso. “Dios puso a una persona como ella en mi camino por algo. Su apoyo ha influido mucho y la quiero y respeto muchísimo, aunque no solo por eso”, expresó mientras la miraba tímidamente.



Sobre su nuevo disco adelantó que tendrá 12 temas y que será lanzado primero en la plataforma digital iTunes. Este tendrá colaboraciones que aún no quiere revelar, pero dejó entredicho que podría haber “alguna sorpresita” con Rafa, si él así lo decide. “Es él quien es mi papá, y yo tengo que acatar lo que él me diga que tengo que hacer para el bien de mi carrera y para también para poder grabar con él”, sostuvo.



Resaltó que él mismo está escribiendo los temas de la producción y que ya tiene algunos listos, entre ellos uno de corte navideño que presentará próximamente. Rafely aseguró que su próximo álbum, “Colores” le va a gustar al público que lo escuche porque mostrara una línea totalmente diferente dentro del merengue, con fusiones, merengue electrónico, tradicionales, mambo, entre otros.



Rafely, quien en el 2005 se dio a conocer con la versión en merengue del tema de Juanes, “La camisa negra”, agregó que entiende que en la República Dominicana sí hay relevo para el merengue, citando a Silvio Mora y Darlin y Los Herederos entre ellos. Aseguró que lo que se necesitan son artistas dispuestos a continuar haciendo lo que los exponentes del ritmo de la güira y la tambora han hecho durante generaciones. El merenguero explicó que no se debe considerar a nadie como competencia y que hay que unirse y esforzarse para que el género siga creciendo, y existiendo. “Yo soy un simple artista que está dando lo mejor de mí, mi propia competencia, sinceramente, soy yo mismo. Aquí en el país realmente hay muchos relevos y la verdad es que alimenta más al género del merengue el que cada uno haga su trabajo y aporte su granito de arena, que al final es lo más importante”, puntualizó el intérprete de “Me liberé”.



Miércoles en Jalao con tributo a Los Rosario



Actualmente, Rafely Rosario se está presentando todos los miércoles de este mes en el restaurante Jalao, de la Ciudad Colonial, donde presenta un homenaje a la Dinastía Rosario con las canciones del grupo Los Hermanos Rosario, de Toño y las suyas. “Es un recorrido por todo lo que ha sido un éxito de Los Rosario. Cantamos las canciones que han sido parte de cada generación y también vamos a estrenar algunos temas nuevos”, explicó el merenguero.