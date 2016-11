61 funcionarios no han declarado sus bienes

Son 61 los funcionarios del Gobierno Central los que aún no han hecho su declaración jurada de patrimonio, de acuerdo con el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo Piña.



El funcionario precisó que la lista emitida por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue de 4,727, pero aclaró que la cantidad no es exclusiva de servidores del Gobierno Central o de instituciones descentralizadas.



Explicó que el grupo es de 67 funcionarios que no han cumplido la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Sin embargo, sostuvo que seis de ellos son funcionarios salientes, por lo que la lista se reduce a 61.



Perdomo indicó que el grueso del listado lo componen legisladores, alcaldes, directores municipales y regidores. “Hago la aclaración porque me sorprende que la prensa diga que son 4,727 los funcionarios que no la han presentado”.



El Tesorero sostuvo que todavía los que no han cumplido con la ley tienen tiempo para hacerlo y precisó que aún tienen un plazo de 15 días, hasta el 30 de noviembre.

Insistió que si al término del plazo, automáticamente el día primero de diciembre se entiende que renunciaron y recordó que la disposición fue adoptada por el presidente Danilo Medina.