Aún sin consenso para elegir la Junta

Hoy vence la extensión del plazo fijado por el Senado para la selección de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y aún no hay consenso sobre quiénes serán las personas que conformarán el órgano electoral.



En su anterior sesión, el Senado extendió hasta hoy el plazo para la escogencia de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE), luego que la Comisión Especial, encargada de la evaluación de los aspirantes titulares y suplentes del organismo electoral, presentara al pleno senatorial el informe definitivo de las entrevistas a los candidatos.



Sin embargo, no existe la seguridad de que los nuevos miembros de la JCE serán seleccionados en la sesión de hoy a las 4:00 de la tarde, a pesar de que ya fueron presentadas las ternas por la comisión especial.



Castaños



El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos y de la sociedad civil para presidir el organismo electoral. Sin embargo, de la lista de cinco nombres que han salido a la luz pública para ser miembros titulares de la JCE, además de Castaños Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Henry Mejía y Freddy Bolívar Almonte, no cuentan con el apoyo de todos los partidos.



Según fuentes de entero crédito, en la reunión del lunes del Comité Político solo el nombre de Castaños Guzmán fue mencionado, por lo que la comisión que designó el órgano tiene la tarea de proponer los demás integrantes. De los miembros del Comité Político que comentaron el tema, trascendió que es necesario que al organismo vayan personas que estén aptas para largas jornadas de trabajo como ocurre en la JCE o que hayan tenido manejo deficientes en instituciones públicas.



De esas cinco personas, los partidos de oposición han rechazado a Mejía y Almonte debido a que renunciaron de la Cámara de Cuentas luego de que formaran parte de un conflicto en el organismo que conllevó un juicio político en el Senado y errores que fueron calificados de “faltas graves en el ejercicio de sus funciones”. En cambio, los partidos de oposición han dado el visto bueno a Castaños Guzmán y Saladín, mientras que algunos sectores han objetado a Imbert Brugal.



PRM rechaza lista



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su presidente Andrés Bautista García reiteraron que no han presentado al PLD lista alguna de personas propuestas para integrar la JCE.



Andrés Bautista dijo que la mención de algunos nombres fue hecha a manera de ejemplo o referencia a monseñor Agripino Núñez Collado, con el único interés de mostrar de que en el país sí existen personas con las condiciones de integridad, independencia y solvencia moral, que se correspondan con el perfil requerido para dirigir el alto organismo electoral.



“Retamos al PLD a que muestre lo contrario”, dijo

Ayer se reunió la comisión designada por el Comité Político del PLD para tratar el tema de la JCE. El encuentro se desarrolló en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), iniciando desde las cuatro de la tarde hasta las seis. Estuvieron presentes el presidente del PLD, Leonel Fernández, el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, Rafael Alburquerque y el senador Dionis Sánchez, sin que se revelaran los detalles de lo tratado.