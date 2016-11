Caso Zoila evidencia debilidad fronteriza

La recuperación del vehículo de la defensora del pueblo en territorio haitiano puso en evidencia la vulnerabilidad y la falta de controles de seguridad, no solo en los chequeos en las carreteras, sino también en la frontera.



Así lo consideró el experto en seguridad ciudadana Daniel Pou y la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, quienes además entienden que no es nuevo el hecho de que hay bandas que trafican vehículos robados a través de la frontera con Haití y que muchos actúan en complicidad con las autoridades.



De acuerdo con Daniel Pou, la frontera está fuera del control de las autoridades, y la misma “se ha convertido en un punto para hacer negocios ilícitos”. También advirtió que la vulnerabilidad en la frontera puede perjudicar al país y hacer que se incremente la delincuencia, ya que el mes pasado escaparon más de 100 presos de una cárcel de Haití que pudieran ingresar a territorio dominicano.



“La frontera está fuera del control de las autoridades y eso puede ser muy peligroso para el país, pero aquí hace falta voluntad política para resolver esa situación. Este caso de la defensora del pueblo, no se puede pasar por alto, ya que demuestra la debilidad en los puntos fronterizos”, explicó Pou.



De su lado Rosalía Sosa sugirió a todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública y la seguridad nacional a trabajar en coordinación para identificar los responsables de la acción criminal contra Zoila Martínez. Dijo que la yipeta de la defensora del pueblo pasó por muchos puntos de revisión antes de llegar a Haití y que las autoridades no identificaron “absolutamente nada anormal”.



“No solo pasaron por los puntos fronterizos, sino por los chequeos de revisión, que hay bastante en la ruta de camino desde al Distrito Nacional hasta Haití”, justificó la representante de Participación Ciudadana.