Garantizan hospital estará listo en 2017

Las condiciones de salubridad en el Hospital José María Cabral y Báez, aún es crítica, debido al hacinamiento y otras dificultades que provocaron el brote de tuberculosis que generó el contagio en al menos siete personas. No obstante, uno de los ingenieros contratistas de la obra de remodelación y la ampliación del centro salud, Marcos López, de la firma Aquamar, considera que pese al poco tiempo del que disponen, el plan de trabajo que se ha contemplado, permitirá tener la institución apta para mejorar los servicios en enero del 2017, como anunció hace una semana, el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez López, quien ya ha visto pasar varias fechas, que no se han podido cumplir con relación la entrega del hospital, cree que esta vez, los representativos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), han estructurado un plan adecuado para trabajar de manera acelerada, para cumplir la nueva meta.



Todo en lo mismo



Aunque es un hecho que ya se hizo un anuncio de entregar el ala norte, desde hace una semana, pero todo se mantiene con el mismo ritmo y los empleados y visitantes, mantienen el cuidado de no recorrer el centro médico sin mascarillas, porque aún temen al brote de la tuberculosis y otros virus.



Según ha asegurado Marcos López, el plan de trabajo anunciado por el encargado de la OISOE, Francisco Pagán, permitirá que varias firmas, es decir, empresas constructoras trabajen de manera simultáneas, en las zonas de más prioridad, para que se pueda cumplir con el nuevo plazo.



Las autoridades han anunciado que lo que se busca es que no haya pacientes en estado de hacinamiento, en los pasillos del Hospital José María Cabral y Báez, en enero del 2017.



En la parte de donde se levanta un edificio nuevo, el ingeniero Marcos López ha asegurado que estos trabajos son para una segunda etapa, agregó que aquí se mantendrá el ritmo de trabajo, aunque la prioridades son otras áreas, como el ala este y el núcleo central.“Ya se entregó el ala norte, se trabaja ahora para que esté listo cuando antes el ala este, que está avanzada”, expresa.