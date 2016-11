Lluvias provocan situación crítica en calles y avenidas

Santiago. Los primeros tres meses de la gestión del alcalde Abel Martínez Durán han coincido con el deterioro de las calles y avenidas más importantes del centro urbano de Santiago de los Caballeros.



Y es que en Santiago no se ha vuelto a mover un operativo para la reparación de sus calles, desde que pasó el proceso de las elecciones presidenciales, municipales y congresuales de mayo del 2016.



Tras estos operativos que buscaban motivar el voto de los munícipes, muchos trabajos fueron abandonados a medias, sumándose ahora al deterioro que han provocado las lluvias registradas en esta zona de Santiago y el Cibao.



“Ya no son hoyos, son cráteres lo que tenemos, en toda las calles de Santiago y no escucho que en el Ayuntamiento hablan de iniciar un operativo de bacheo de calles”, afirma Ruddy Cruz, chofer de la ruta M, quien alega que las autoridades están en otra cosa.



Además de la situación críticas en las calles de los barrios y urbanizaciones, en el centro urbano de Santiago de los Caballeros, se ubican tramos muy deteriorados, en las avenidas, Salvador Estrella Sadhalá, Juan Pablo Duarte, Yapur Dumit y otras.



Para llamar la atención de la situación crítica de las calles, los choferes de varias rutas han organizado protestas para exigir a las autoridades actuar para que se inicie un programa de reestructuración de las calles, no obstante, no se advierte un programa de arreglos de calles, por parte de las autoridades locales.



En los primeros tres meses de la gestión de Abel Martínez, el único trabajo que se ha hecho con asfalto, ha sido la repavimentación de la explanada del edificio de la Alcaldía. Según han expresado las autoridades locales, los trabajos realizados en el patio del Ayuntamiento, fueron un aporte del Ministerio de Obras Públicas.