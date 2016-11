Rafael Solano, un reconocimiento a una vida marcada por el éxito

El maestro Rafael Solano es uno de los artistas que serán reconocidos en la gala número 17, a celebrarse este jueves, de los Latin Grammy, en la que recibirá el Premio del Consejo Directivo de la Academia Latina de la Grabación por las contribuciones en el campo de grabación, excluyendo intérpretes. Aunque tiene una larga trayectoria que incluye composiciones que han iniciado o aportado al camino artístico de diferentes intérpretes a nivel nacional e internacional, el compositor y pianista oriundo de Puerto Plata no lo ve como un homenaje para él, sino como un logro más para su país.

“Me siento muy honrado y contento de recibir este reconocimiento, por ser, más que para mí o enfocado en mí, para mi bella República Dominicana. Me siento muy halagado de que otro músico dominicano pueda subir a ese escenario en nombre de todos los dominicanos y de la música nuestra”, dijo a elCaribe vía telefónica mientras se preparaba para abordar el avión que lo llevaría a Las Vegas para asistir a la ceremonia.



Con entusiasmo y muy animado, el compositor de 85 años recuerda sus inicios en el arte. Dice que ha plasmado su vida y pensamiento en lápiz y papel en sus tres libros: “Música y pensamiento: Crónicas y reflexiones de un músico dominicano”, el último que publicó, “Letra y música, del 1992, y “El merengue, música y baile de la República Dominicana”, junto a la musicóloga Catana Pérez en el 2003, con la finalidad de mantener tantas historias con vida.



“He vivido tanto que a veces me resulta difícil recordar algunas cosas entre tantas vivencias. Yo no podría decir exactamente a cuántos les he escrito o cuántos disco tengo; me sorprendo. A veces entro a YouTube y veo grabaciones que he hecho, cientos y cientos, algunas que ni recordaba”, dijo. “Imagínense… son más de 60 años ya”, agregó.



Cuando tenía 20 años, recuerda que salió de Puerto Plata, donde, hasta ese entonces, participaba en las actividades de la iglesia acompañando al coro con el órgano o de otras formas. Y en estos tiempos, considerando que ya no se escriben tantos boleros románticos como antes, es lo que más le gusta hacer. De hecho, escribir música para coros es lo que hace actualmente y es el medio de expresión que más le complace, no por devoción, sino porque es con lo que creció.



A sus 85 años, entiende que le falta mucho por hacer; entre tantas cosas, una comedia música con el director y productor Franklin Domínguez es un anhelo que tiene. Explicó que siempre se ha opuesto a que traigan comedias musicales a la República Dominicana, cuando en el país hay quien escriba buenos libretos y música, lo cual considera sería un gran aporte y crecimiento para el desarrollo de las artes en el país.



Retirarse es algo que nunca ha contemplado, porque, desde su óptica, la música es un arte que se ejerce para toda la vida, nunca termina. “¿A dónde me iré? Tengo diferentes cosas que me gustan, pero no para hacerlo profesionalmente. La música es para siempre. Cuando llegan los inconvenientes físicos se dificulta, pero la mente sigue produciendo, eso es inevitable”, manifestó.



Otras facetas



En los últimos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, Rafael Solano Sánchez recuerda con dificultad que tenía un gran amigo llamado Pedro Pablo Bonilla que fundó la televisora Rahintel, lo que en principio parecía que estaba compitiendo con La Voz Dominicana. “El me llamó y empezamos hacer un programa de televisión que se nombró La Hora del Moro, porque era a las 12 del día, los domingos. Conseguimos gran parte del talento que no se conocían, eran jóvenes que querían cantar”, narró.



A este programa pertenecieron Luchy Vicioso, Fernando Casado, Niní Cáffaro, Cecilia García, Arístides Incháustegui, José Lacay, entre otros.



Luego, creó el Festival de la Voz, del cual recuerda hizo nueve temporadas, de donde siempre surgían buenos cantantes. Algunos aún se mantienen vigentes, como son Fernando Villalona, Adalgisa Pantaleón ySergio Vargas, entre otros.



A muchos de estos les ha compuesto canciones, así como a extranjeros como Marco Antonio Muñiz, Vicky Carr o Plácido Domingo. “Le he escrito canciones a tantos artistas que tengo que hacer un esfuercito mental, porque es que son tantos artistas... y que siempre están activos”, explicó.



Ritmos actuales



Rafael Solano considera que cada generación tiene su propia música. Explicó que cada público que emerge tiene preferencias distintas, y considera un error criticar los géneros de moda.



“Yo sé que hay cosas que las personas como nosotros, que tenemos ya una cantidad de años vividos, las encontramos un poquito inaceptables. Muchas de las cosas que uno oye, sobre todo en las letras que hay unas ciertas vulgaridades y eso antes no se permitía, son chocantes, además de que venimos de un ritmo diferente”, explicó. “Pero realmente hay también un ingrediente que pesa mucho, que es la aceptación y receptividad de la gente. No se hace nada con criticar la calidad de la música cuando el público acepta y recibe lo que le brindan”, agregó.



Resaltó que, en sentido general, la creación artística tiene dos partes, que son la creación propiamente dicha y la receptividad y respuesta de la gente, y el género urbano goza de eso.

Galas líricas para Solano y Cestero



Cecilia García, Maridalia Hernández, Luchy Vicioso, Niní Cáffaro, Frank Ceara y Edgar Pérez se unirán en concierto junto a su maestro, gracias a la propuesta de la Sociedad ProArte Latinoamericana. Sus voces, acompañarán la noche del próximo 19 de noviembre el piano de Rafael Solano en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a beneficio de la Fundación Domínico Alemana.



El concierto tendrá como directores artísticos a Anton Fustier y Carlos Mejía Zuluaga y será la primera de dos galas a la canción dominicana que buscan exaltar la trayectoria y destreza de Solano, según explicó Edgar Pérez, presidente de Proarte.

Tanto este, como el segundo concierto, que se realizará el 26, en el mismo escenario, gozarán de la compañía de la Orquesta Filarmónica Dominicana.



En la segunda entrega de la Gala Lírica dedicada a Rafael Sánchez Cestero participarán Paola González, Carmenchú Domínguez, Pura Tayson, Glenmer Pérez, Juan Cuevas, Enrique Pina, Edgar Pérez y Diómedes Ogando, con un repertorio que incluye óperas y zarzuelas.