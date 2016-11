Ricky Martin le pide matrimonio a su novio

El cantante puertorriqueño Ricky Martin le pidió matrimonio a su novio Jwan Josef, con quien convive desde enero de este año.

El cantante dijo, al ser entrevistado en The Ellen DeGeneres Show, que para pedir la mano de su novio se arrodilló y le dijo: “Quiero pasar el resto de mi vida contigo”.

"Acabamos de comprometernos, sí. ¡Estoy sudando! Nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente [estamos juntos] desde enero. Fui yo quien le pidió matrimonio”, expresó.

Confesó que estaba muy nervioso y que como no tenía una caja (símbolo de pedida de matrimonio) sacó una bolsita de terciopelo que tenía.

"Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsita de terciopelo -no tenía una caja- y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: '¡Tengo algo para ti!'. Él me preguntó qué era, y entonces ya le dije: 'Quiero pasar el resto de mi vida contigo'. Él me tuvo que decir: '¿Pero cuál es la pregunta?', y entonces ya le dije: '¿Te casarás conmigo?'. Fue muy bonito, y treinta minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había contestado que sí", añadió.

Martín dijo también que su ahora prometido ha congeniado muy bien con sus gemelos Matteo y Valentino , de ocho años.