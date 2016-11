Top Secret

Aunque no faltará(n) una(s) disidencia(s), y es poco probable que se produzca(n) otra(s) sorpresa(s), me aseguran que “todo está amarrado” para la cuasi inminente escogencia en el Senado (tal cual manda la Constitución) de quienes integrarán la Junta Central Electoral. Se espera que la selección de los escogidos se formalice esta misma semana, aunque hay algunas voces que piden unos días más, todo como parte de una estrategia de ablandamiento de las críticas a la comisión especial que evaluó y escogió a los ya pre-indicados. Estamos viendo la parte buena y positiva de la democracia: La que permite decir todo y de todo, aunque se trate de simples y vacuentes expresiones populistas y demagógicas. Felicidades a los agraciados…



Hidalgo sigue



Sin ningún peligro a la vista, reenganchó el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, como presidente de la que ya se ve como muy poderosa Federación Dominicana de Municipios (Fedomu). Y para que no hicieran bembitas otros alcaldes, en la asamblea de la entidad celebrada hace unos días en un lujoso hotel de Bávaro, se designaron ¡diez vicepresidentes!, encabezados por la alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez, una mujer dura, de innegable liderazgo, y que proclama, al igual que Donald Trump, que consigue lo que se propone, porque tiene agallas y no baja la guardia. También, felicidades para los agraciados…



Salió de cueva



Precisamente con la asamblea general de Fedomu, mi gran y más que amigo, hermano, Johnny Jones, salió de la cueva. Como he perdido comunicación y contacto con el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, llegue a pensar que estaba muy enfermo. Pero ¡nooo!, en el evento municipal de Bávaro se le vio activo y atento con los alcaldes. No sé si será verdad, pero dicen por ahí que el poder a veces separa a los amigos. ¡Hummm...!