Video: Ladrón sonríe, te estamos grabando

Madrugada. Dos varones y dos hembras. Jovencitos. Ultiman detalles de cómo robar en el colmado. Las cámaras de vídeo vigilancia del 911 y sus operadores están viendo TODO. No duermen. En vivo, SIEMPRE.



Alertan de inmediato a la Policía. Ubicación exacta. "Robo en proceso".



Los ladrones no lo saben. Están "lo más quitados de bulla" en su robo.



En parejita procuran disimular la intención. No despertar sospechas. Ellas cubren. Encubren.



Y las cámaras del 911 siguen ahí registrando TODO con claridad impresionante.



Ellos rompen el candado de la puerta enrollable del colmado y penetran.



Ellas bajan la puerta y se van tranquilitas....media cuadra.



Una patrulla de la Policía las intercepta, mientras otras patrullas ya están en el frente del colmado.



Robo frustrado. Ladrones presos.