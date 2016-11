¡Te hablará!

A veces es en esa paz profunda donde pueden recibirse aquellos mensajes que el Señor quiere escribir sobre el lienzo silencioso de la comunión. No necesitas ser un monje, ni tener una profunda práctica de oración. Te aseguro, que si atraviesas los pasillos de tu alma ignorando toda distracción, le escucharás. Aunque por otro lado oigas un: no servirá de nada, te encontrarás más sólo, ¿crees que Dios va a querer hablar contigo? ¡No es cierto! Falso de toda falsedad. Un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. No te detengas ante nada, no necesitas ritos religiosos para ser aceptado por Dios, te está esperando para hablarle a tu corazón lo que nadie más hablará, pero sus palabras cambiarán tu vida, su toque estremecerá tu alma. l