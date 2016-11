César Mella: “No soy un sepulturero del IDSS, soy adecuador”

El Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), al parecer, tiene sus días contados. Durante este mes y el siguiente traspasará sus 20 hospitales, 29 policlínicas y 65 consultorios al Servicio Nacional de Salud (SNS), en cumplimiento al decreto 200-13 emitido por el presidente Danilo Medina.



Aunque su director ejecutivo, César Mella, es cuidadoso, e intenta no usar las palabras desmantelamiento, ni desaparición, para calificar el proceso de reforma por el que atraviesa la institución, fundada hace 69 años, la realidad es que también perderá la administración de sus estancias infantiles, que pasarán al Consejo Nacional de la Niñez (Conani) y su administradora de riesgos de salud, que probablemente pase al Ministerio de Hacienda, como reveló elCaribe el pasado sábado.



El destacado psiquiatra, niega ser el sepulturero del IDSS, sino más bien, un adecuador dentro del proceso de desarticulación y adecuación de la institución, que dará paso, según dice, a un Sistema Nacional de Seguridad Social más justo, equitativo, solidario y mejor distribuido.



Indica que dependerá del resultado final de las modificaciones a la ley 87-01, que se aprestan a hacer las cámaras legislativas, las que definirán el rol que habrá de jugar el IDSS en el futuro.



El iDSS es costoso y obsoleto



“Tenemos que entender que el IDSS es una estructura obsoleta, costosa, inadecuadamente administrada en los pasados 35 años, y que además, necesita responder a la población infantil, sumando sus estancias infantiles a Conani y otras instituciones a través de un organismo central regulador. Necesitamos que nuestra ARS se adecue, porque es una institución deficitaria que no responde ya a las expectativas de los obreros y los pobres del país. Necesitamos además, fortalecer y darle autonomía propia a la Administradora de Riesgos Laborales. La ARL será una institución nueva, renovada, no solamente al servicio de los accidentes laborales y de tránsito, sino también con un perfil mucho más amplio. Nuestro autoseguro que atiende además a discapacitados, enfermos y pensionados por debajo de los 60 años, posiblemente pase al Ministerio de Hacienda u otro organismo”, explicó a elCaribe.



Dijo que la institución no puede seguir funcionando como hasta ahora, envuelta en grandes deudas, déficit administrativo e inadecuados manejos en los mecanismos internos de supervivencia y de gerencia. Aseguró que el proceso no será traumático, pues no se va a despedir a nadie y se conservarán los derechos de sus trabajadores.



La CNTD se opone a desaparición del IDSS

La medida encontró el rechazo del presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, quien prevé que se dejará sin servicio de salud a millares de dominicanos pobres y se pondrá en juego sus pensiones, aun cuando se diga que se garantizarán sus derechos. “El gobierno no ha planteado con claridad de qué forma asumirá los pasivos del IDSS, qué hará con los trabajadores ya ancianos que reclaman sus pensiones”, dijo.