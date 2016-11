Congresistas piden a Obama indulto contra deportaciones

WASHINGTON (AP) — Tres congresistas demócratas pidieron el jueves al presidente Barack Obama emitir un indulto que proteja a 750.000 jóvenes de la deportación, algo que la Casa Blanca considera imposible.

"Lo exhortamos a ejercer su autoridad constitucional para extender a los DREAMERS un indulto retroactivo y a futuro", reza la misiva que los congresistas Luis Gutiérrez, Zoe Lofgren y Lucille Roybal-Allard enviaron el jueves a Obama, empleando el nombre en inglés con que se conoce a los beneficiarios de un programa de alivio migratorio lanzado en 2012 por la Casa Blanca.

Los 750.000 jóvenes, traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, registraron huellas dactilares y abundante información personal y familiar para ampararse en el programa, que durante dos años renovables los protege de la deportación y les concede un permiso de trabajo.

El mandatario electo Donald Trump prometió durante su campaña que eliminaría el programa si llegaba a la presidencia, dejando en duda qué pasaría con estos jóvenes.

El presidente Obama "tiene una responsabilidad. Él les pidió que tuvieran confianza y fe en el gobierno. Los utilizó en su campaña electoral. Ahora es el momento del presidente para actuar", dijo Gutiérrez en conferencia de prensa. "Sería una falta increíble a nuestra comunidad".

Una funcionaria de la Casa Blanca, que pidió anonimato por no estar autorizada a hablar con periodistas, dijo a The Associated Press que el indulto no puede conceder situación legal a individuos indocumentados y que sólo el Congreso tiene la facultad de hacerlo.

Por su parte, Lofgren agregó que el indulto no podría ser revertido por futuros presidentes y que no concedería estatus legal —y por lo tanto permiso de trabajo— sino que se limitaría a protegerlos de la deportación.

La inquietud se ha apoderado de comunidades inmigrantes en Estados Unidos tras la victoria electoral de Trump, quien se ha rodeado de asesores que son partidarios de expulsar a muchos de los 11 millones de inmigrantes sin autorización que se encuentran en el país.