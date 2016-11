David Kada se queda con sus éxitos tras librar proceso legal

David Kada ha llegado al final del túnel, y ya puede ver la luz después de dos años de restricciones que generó la litis contractual en la que se vio sumergido tras romper relaciones comerciales con la firma A.R. Entertaiment Records en el 2014. Rodeado de sus abogados y los de la firma en cuestión, así como de su nuevo representante, Juan Parra, Carlos David Amparo, nombre de pila del intérprete de “Estos celos”, anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo “amistoso”, que permitirá al salsero hacer vida artística sin ningún tipo de impedimento.



José Lomba, abogado de A.R. Entertaiment, explicó que en lo adelante la empresa no compartirá el desarrollo artístico del cantante, ni como marca ni como artista, sino que lo ha liberado en su totalidad, permitiéndole hacer uso libre de lo que construido antes del conflicto.



Asimismo, Parra resaltó que él mismo se presentó ante la firma para sugerir un acuerdo que les permitiera ser los únicos dueños de la trayectoria de ‘Davicito’, como es conocido, y sus nuevos caminos. “Ellos lo liberaron a cambio de un monto que no queremos revelar, porque fue parte del acuerdo que no haríamos público el monto que pagamos”, dijo. “No tenía sentido ese pleito, ya que ambos estaban estancados”, agregó el empresario artístico.



Por otro lado, el salsero de 25 años pidió de favor enfocarse en el lado positivo de la situación, que es el hecho de que puede salir a camino con su proyecto luego de este proceso. “Les pido que se enfoquen en el porvenir de David Kada, no en la destrucción”, dijo. En cuanto a sus proyectos, está promocionando la canción “Cuando tú me besas”, del álbum “Soy real” el cual tendrá 10 canciones con arreglos de Juan Valdez, Víctor Wail, Ramón Sánchez y Marlon Rosado, y en diciembre trabajará algunos popurrís, así como el videoclip de dicho tema.