El estilo safari se adueña del clóset en otoño-invierno

17/11/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Este estilo, inspirado en la vida salvaje del continente africano, se caracteriza por los colores neutros. Sin dudas, uno de los estilos salvajes en la moda actual es el safari, el cual está inspirado en el continente africano, marcando una de las tendencias más importantes de este temporada. El color de la arena del desierto, el marrón de la tierra de las grandes llanuras y el azul del cielo forman una paleta de colores con la que muchas firmas han contado para darle colorido a sus colecciones.



Si tu armario está equipado con camisas amplias, bermudas, pantalones estilo cargo, vestidos amplios y cortos, tops en tejidos de lino, algodón con detalles en cuero y en tonos tierra, marrones o caqui, camel, blanco, verde y estampados de animal print, puedes crear tu look salvaje.



Las chaquetas saharianas son un clásico del estilo safari porque cuentan con múltiples bolsillos y casi siempre son de color beige. Estas suelen estar hechas de algodón y de tejido impermeable, estilo gabardina.



Como estas chaquetas, los vestidos tienen un punto chic irresistible, por ser cortos, con bolsillos delanteros y con cinturón, ideales en color beige o kaki, y se pueden llevar con elegancia al trabajo con unos tacones y un bolso ‘bowling’ a los que también puedes añadir joyas.



Otros detalles que brindan naturalidad a esta tendencia es llevar detalles en cuero desteñido, diseños étnicos y geométricos que también son bases fundamentales en las que descansa esta tendencia natural.



Lo primero que distingue cada una de las piezas son las tonalidades, así como usar estampados de animal print y leopardo en bufandas, sombreros y bolsos que reviven aún más el estilo, pero sin que le robe protagonismo a las demás piezas de la vestimenta.

Además, tus collares tribales, dijes con formas de animales, pulseras y colgantes de madera, collares con dijes de colmillos, complementan este tipo de estilo, que debe tener el toque africano.



Por otra parte, algo muy importante es incorporar al placard pañuelos, pashminas y bolsos con tribal print o con el military print, que se pueden elegir en pantalones con diseños según tu gusto. Sin embargo, hay que ser cuidadoso al combinar, para que tu look no quede muy cargado.