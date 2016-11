Familias vuelven a casa con miedo a más inundación

DUARTE. Decenas de familias cuyos hogares fueron afectados por la crecida del río Yuna, en la provincia Duarte, comenzaron a retornar ayer a sus casas, aunque con temor a nuevas inundaciones. A muchas de esas familias residentes en los poblados de La Reforma, Arenoso y Las Coles, tres de las zonas más afectadas, se les pudo observar sacando el agua y el lodo desde las casas y poniendo al sol los objetos del hogar, además de la ropa que se les mojó y que lograron recuperar.



Mildred Marte, una ama de casa de 35 años, fue una de las afectadas. La tarde de ayer se quejaba de los dolores musculares en todo el cuerpo, debido a que no había descansado desde la noche del pasado sábado cuando la crecida del río comenzó a inundar la humilde vivienda de madera en la que vive junto a su esposo y dos hijos.



Relató que las aguas comenzaron a inundar las casas el sábado después de la 6:30 de la tarde. “Nosotros comenzamos a levantar todo. Pusimos las camas encima de la mesa y ahí pusimos las demás cosas. Luego recogimos un poco de ropa y algunos trastes livianos y nos refugiamos en casa de una hermana mía, que vive en el barrio Aglipo, donde no llegó a inundarse”, comentó.



Ayer, mientras limpiaba su hogar, el cual está a pocos metros del río Yuna, expresó que sentía miedo de quedarse en su casa porque el cauce del río seguía muy alto, pero que tampoco quería dejarla sola por miedo a que los ladrones se aprovecharan de la situación y le robaran los pocos trastes que tiene.



En la comunidad de Arenoso no solo Mildred expresó sentir miedo a una nueva crecida del río. Anyi Rosa Concepción, una madre soltera que tiene dos hijas, estaba pasando por la misma situación. El día en que comenzó la inundación se fue junto con sus hijas a la casa de su madre para refugiarse, sin embargo regresó a su vivienda dos días después, por temor a que le robaran. Rosa Concepción admitió que desde entonces duerme “con un ojo cerrado y otro abierto” por miedo a las aguas del río.



Daños a la agricultura



Otros pueblos de la provincia Duarte que fueron inundados por el Yuna fueron Villa Riva, Los Peinados, Loma Colorá, Payabo entre otras comunidades. Según los pobladores de las comunidades afectadas, las inundaciones dañaron muchas plantaciones agrícolas.



Ayer la provincia fue declarada en alerta amarilla y las clases permanecían suspendidas.



En tanto que hasta las 2:00 de la tarde de ayer, los miembros de la Defensa Civil en la zona no habían reportado ninguna víctima mortal a causa de las inundaciones.



Los moradores de las zonas afectadas demandaron de las autoridades la construcción de un muro de contención que abarque toda la orilla del río para evitar que las comunidades del bajo Yuna se inunden cuando se producen aguaceros prolongados.



Resaltaron la labor realizada por los organismos de socorro y de rescate, entre los que mencionaron a la Defensa Civil. “No nos podemos quejar del trabajo que ha hecho la Defensa Civil y los guardias en los pueblos afectados. Desde el sábado han estado atentos, ayudando a la gente y llevándole ayuda a la gente de algunos campos a los que no se puede cruzar”, expresó María Suriel, residente en la comunidad de La Cole.



Además llamaron la atención del Ministerio de Salud Pública, para que envíe brigadas a esas comunidades, pues entienden que pueden producirse brotes de enfermedades como los virus del Zika y la chikungunya.



Más lluvias por vaguadas



Meteorología informó que para hoy persistirán las lluvias con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, debido a la combinación de dos vaguadas, una de estas ubicada sobre la porción noroeste del país. Explicó que las lluvias ocurrirán principalmente hacia las regiones noreste, sureste, norte, noroeste y la cordillera Central.



Por las inundaciones, ocho provincias se mantienen en alerta, una en amarilla y siete en verde. Meteorología dijo que estos aguaceros de deben a la incidencia de un sistema frontal y la humedad e inestabilidad generada por la vaguada pre-frontal y la humedad que aporta la vaguada en superficie al sur del país.