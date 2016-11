Figuras con fascinación por el arte culinario

El mundo de los negocios comprende un abanico de opciones muy amplio al que las figuras de la industria artística no están ajenas.



Fuera de los estudios de grabación o escenario, los artistas tienen otros intereses en los que les gusta invertir o simplemente forman parte de un anhelo o sueño.



Está, por ejemplo, el caso de Rafa Rosario, quien inauguró el restaurante Millo by Rafa Rosario por el simple hecho de que le gustan los restaurantes, Diomary La Mala con “Ñao”, en la Ciudad Colonial, o Juan Luis Guerra, quien anunció la semana pasada que también encuentra cierto atractivo al arte culinario y que abrirá en el 2017 “Bachata Rosa by SBG”, en Punta Cana. Ayer, la cantante mexicana Belinda escribió su nombre entre los que tienen ofertas gastronómicas entre sus proyectos empresariales inaugurando “La Chismosa”, en Panamá. La también actriz tiene además restaurantes en México y Estados Unidos. Al igual que ella, Plácido Domingo se lo toma más en serio.



Inauguró el primero de su cadena Pampano en el 2003, en Nueva York, un restaurante especializado en comida mexicana, luego en Doha, Qatar, con el chef Richard Sandoval.



En el 2010, el cantante español Braulio abrió en Miami un restaurante especializado en comida de las Islas Canarias y cuatro años después, Rubby Pérez levantó en New York el suyo propio, al cual llamó “Confessional”, actualmente cerrado.



Por otro lado, el cantante Bon Jovi se enfocó en un concepto de “cocina para el alma” y tiene un restaurante que nombró “Soul Kitchen” en el que las personas de escasos recursos no pagan y solo ofrecen sus servicios para lavar los platos luego de la comida, con el objetivo de llamar la atención mundial por el hambre y la pobreza. En una entrevista con “CBS News” el cantante habló de su proyecto, y dijo: “Hay que entender que los que están en necesidad a veces no tienen esa oportunidad de ir a un restaurante”. El establecimiento tiene dos sucursales en Nueva Jersey.



Pero el arte culinario no es un área que solo coquetea con los cantantes. La marca de videojuegos Nintendo abrió su propio espacio de comida en agosto pasado en Osaka, Japón, con miras a habilitar otro en Tokio.



El restaurante es un “Kirby café” que es un espacio donde la comida está personalizada para recordar a los personajes de la marca. La decoración y la música también trae elementos de los juegos de la compañía, y en su web es posible incluso escuchar algunas de las canciones que allí suenan constantemente.



Mientras tanto, en Hong Kong abrieron hace un año un restaurante temático de nada más y nada menos que de Hello Kitty donde ofrecen 37 platos con la forma del dibujo animado.



El futbolista Leo Messi, y sus hermanos Rodrigo, Matías y Marisol, también tienen el suyo, el cual inauguraron el pasado julio en Barcelona y que lleva por nombre Bellavista del Jardín del Norte, así como Diego Tardelli (futbolista), abrió las puertas de “Paris 6” en Belo Horizonte, Brasil, este año.Igualmente el tenista Novak Djokovic y su esposa Jelena Ristic inauguraron este 2016 “Eqvita”, en Mónaco.



Otros que tienen o han tenido restaurantes



Desde hace varios años han mantenido restaurantes figuras como Sandra Bullock (Bess Bistro en Austin, Texas), Robert de Niro, dueño de una cadena de 24 sucursales del establecimiento de sushi “Nobu”, además de ser uno de los dueños de Ago Restaurant; Heath Ledger (Five Leaves, en Brooklyn), Francis Ford Coppola, llamado Rustic en California, Mark Wahlberg (Wahlburgers), Chris Brown, dueño de 14 sucursales de Burguer King. Otros que han tenido y han cerrado son Jay-Z, Jennifer López, Eva Longoria, Ashton Kutcher, Britney Spears, entre otros.