Inician rodaje de filme inspirado en Jack Veneno

“Veneno: Episodio 1, El Relámpago de Jack”, es la primera parte de la trilogía que protagonizará el actor Manny Pérez, la cual llegará a los cines el tres de agosto del 2017. Con un ring de pelea instalado en el medio del parque Eugenio María de Hostos, escenario en el que Rafael Antonio Sánchez dio vida durante muchos años a Jack Veneno, se anunciaron de manera oficial los detalles del filme que dirigirá Tabaré Blanchard, quien además es el guionista principal junto a Riccardo Bardellino, (productor general), Miguel Yarull y Marien Zagarella.



“No será una película biográfica”, aclaró Blanchard de inmediato. “Es un filme que está inspirado en hechos reales por muchas razones, porque los procesos de investigación no son totalmente oficiales, y debido a que muchos de esos hechos están tan dispersos que los vamos a unir a través de la ficción”, agregó.



El largometraje tiene un periodo de grabación de siete semanas y media, utilizando locaciones como el propio parque Hostos y otros lugares en la República Dominicana y Nueva York. En esta participan Pepe Sierra, quien encarnará a Relámpago Hernández, Yamilé Scheker, interpretando a Doña Tatica, Richard Douglas, como Vampiro Cao, Jaime Piña y Ovandy Camilo.



“Creo que nací para hacer este personaje. La historia de Jack es mi historia, de dónde viene y dónde llegó; eso me recuerda de dónde vengo, donde he llegado y lo que me falta. Para mí es el reto más grande y el personaje más grande de todos los que he hecho en mi carrera como actor”, expresó Manny Pérez. El actor de 47 años, oriundo de Baitoa, Santiago, explicó a elCaribe que encarnar a “El campeón de la bolita del mundo”, como Veneno se hizo llamar, es su reto más importante, por su historia y por tener que interpretar un papel de alguien que es un ícono para él y que representa mucho para la historia del país. “Es alguien que todos conocen y ¡está vivo el hombre! Debe ser una interpretación muy honesta”, agregó.



El primer episodio narrará el surgimiento de Jack Veneno y Relámpago Hernández y la rivalidad entre ambos.