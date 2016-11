Los centros se dejan sentir

17/11/2016 12:00 AM - Yancen Pujols

Poco a poco, los centros recuperan su espacio en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. En los últimos años se ha visto una revolución de armadores con una capacidad indiscutida y ni hablar del impacto de los tiradores, figuras valiosas en coronas recientes. El famoso canasto de Ray Allen, el bombardeo de Stephen Curry y Klay Thompson, como olvidar a LeBron James y su tropa de los Cavs alzando el trofeo en la pasada contienda tras el canasto de tres de Kyrie Irving, sin dejar de mencionar los aportes de J.R. Smith y Channing Frye, entre otros.



Pero, sin dejar de dar crédito a los jugadores con las características antes mencionadas por lograr un cambio en la visión y ejecución de muchos equipos, los espigados se dejan sentir con una potencia asombrosa.



El jugador de origen dominicano Karl Anthony Towns, de Minnesota, DeMarcus Cousins, de Sacramento Kings, DeAndre Jordan, de los Clippers, Marc Gasol, de Memphis, y Andre Drummond, de Detroit Pistons, forman parte de lo mejor en la posición cinco.



Pero el grupo no se queda ahí porque merecen menciones de honor Hassan Whiteside, de Miami Heat, Brook López, de Brooklyn Nets, Dwight Howard, de

Atlanta, y Joel Embiid, de los 76ers.



Cousins, con un temperamento difícil, lo que probablemente incida en que no tenga mayor reconocimiento en la liga, es en muchos rincones el mejor del circuito. Inició la jornada de ayer como líder en puntos dentro de los centros con un promedio de 26.6 puntos por partido. Súmele a eso que captura 8.6 rebotes por partido y que tira para un 31 por ciento de tres. Cousins juega 33.5 minutos por partido.



El segundo en puntos es Towns, quien ha asombrado a muchos con movimientos fuera de serie para un hombre tan espigado, con un promedio de 22 puntos por partido Karl, que el martes cumplió 21 años, participa en 35.4 minutos por choque. Además, captura 8.8 rebotes por partido y tira para un 37 por ciento de tres, un porcentaje nada mal.



En ascenso



Towns no está solo en ese grupo que sube vertiginosamente a la zona de dominio de la NBA. Jugadores como Whiteside y el propio Drummond, aunque con varios años en la liga, vienen de menos a más en sus ejecuciones y hay que mencionarlos en cualquier discusión que se haga para valorar a los mejores exponentes de la llamada zona pintada.



Whiteside es toda una autoridad del bloqueo y de los rebotes. Es el líder de ambos encasillados en la NBA. Promedia 2.30 tapones por partido y 15.9 rebotes por encuentro.



Por algo Miami Heat lo tiene como figura central de su equipo, igual que lo es Drummond con los Pistones y Towns con los Wolves.



Embiid, joven de 22 años que fue seleccionado en 2014 por Filadelfia, pero por razones de salud ahora es que vino a debutar, ha dejado un sello de calidad inmediata con su equipo.



En siete partidos, promedia 18 puntos, siete rebotes y 2.3 bloqueos por encuentro. El futuro de los 76ers promete bastante con este talentoso jugador.



Los veteranos Howard, Lopez y Jordan mantienen niveles de ejecución por encima de la norma. Jordan siempre ha aportado más en la defensa, Lopez promedia 20.6 puntos por choque. De su lado, Howard promedia doble-doble (14.8 puntos, 12.3 rebotes) para los Hawks.



Puede que estemos a las puertas de una era dorada para los centros en la NBA. Es cuestión de tiempo.