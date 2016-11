Municipio Santo Domingo Este y el DN, sin normas

17/11/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

Expertos en urbanismo advierten sobre los desafíos que representan para los gobiernos locales el crecimiento horizontal de la ciudad que apunta con fuerza al Este. Los titulares de las direcciones de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional y Santo Domingo Este reconocen esta forma de crecimiento de la zona metropolitana y hablan con elCaribe de los proyectos a emprender para regularlo.



Ambas demarcaciones tienen un problema en común: debilidades en las normativas urbanísticas.



Sólo el 40 % de los sectores que comprenden el municipio Santo Domingo Este cuentan con normativas. Mientras en el Distrito Nacional, el 60 % de su territorio dispone de instrumentos de regulación. Estos datos fueron suministrados por los directores de Planeamiento Urbano de Santo Domingo Este y Distrito Nacional, Kenya Cruz Castro y Amín Abel Santos, respectivamente.



Abel Santos dijo que de las tres circunscripciones que comprenden el Distrito Nacional, solo la I está completa en término de normativas, las cuales necesitan ser actualizadas.

Acerca de la Circunscripción 2, indicó que solo dos o tres sectores están normados. Así también destacó su capacidad de crecimiento horizontal y reconoció su deficiencia en cuanto a estructura de conexión vial.



De la Circunscripción 3, precisó que aunque es un territorio pequeño, posee una alta densificación. Agregó que solo Villa Agrícolas tiene normativa.



El funcionario municipal destacó que estos instrumentos de regulación deben ser sometidos a un proceso de revisión. Dijo que la normativa de la zona céntrica del polígono data de 1998. En tanto, la Zonificación Indicativa de Densidades es del 2009.



En ese sentido, aseguró que para el Ayuntamiento del Distrito Nacional es prioridad contar con un plan de ordenamiento territorial y regulador que establezca los lineamientos de desarrollo por unidad de planificación de los sectores de la capital.



“Nosotros estamos comprometidos en revisar las normas y elaborar las que no existen, pero no puede ser simplemente visto desde el punto de vista de un sector”, sostuvo.

Dijo que desde la gestión pasada, el Ayuntamiento trabaja en el Plan de Ordenamiento Territorial Capital, auspiciado por la USAID y con la articulación institucional de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.



“Se pretende para el año entrante tener una visión de desarrollo de toda la ciudad capital, para luego trabajar en el plan regulador de todas las normativas sectoriales”, afirmó.



SDE ha crecido sin planificación



En cuanto a Santo Domingo Este, solo 80 sectores cuentan con normativas pese a tener un plan que norma el uso del suelo.



El dato lo ofrece la directora de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Cruz Castro precisó que están aprobadas las normativas de los sectores de mayor desarrollo inmobiliarios y se trabaja para regular los barrios más precarios y aquellos cercanos a las avenidas principales.



Reconoció que Santo Domingo Este creció sin planificación urbana y que este crecimiento demográfico acelerado en materia de planificación urbana se ha convertido en un desafío para la municipalidad. “El Ayuntamiento de Santo Domingo Este está trabajando para regular ese crecimiento desorganizado”, puntualizó.



Sugiere la asociatividad de los municipios



El director de Planeamiento Urbano del Distrito consideró que la zona metropolitana necesita definir sus límites. “El crecimiento de la ciudad no puede seguir siendo estimulado de manera horizontal, porque es más difícil de llevar los servicios y al Estado le es más costoso”, enfatizó. Dijo que la nueva tendencia es apuntar a la densificación, es decir, apostar a ciudades compactas. El experto en urbanismo sugiere promover la asociatividad de los municipios para tratar la planificación metropolitana en conjunto.



Modelo vertical versus horizontal en SDE



La directora de Planeamiento Urbano de Santo Domingo Este destacó el crecimiento inmobiliario de esta demarcación, principalmente en el cuadrante comprendido desde la avenida Fernández Domínguez hasta la autopista Las Américas. Explicó que mientras la parte este del municipio crece de manera horizontal, el polígono central crece en forma vertical. Entre los sectores que crecen en altura citó al ensanche Ozama, Alma Rosa Primera, Ensanche Isabelita, Los Tres Ojos y Corales del Sur.