Pugnas y rencillas agobian a equipo de Donald Trump

Washington. Hacía días que el presidente electo Donald Trump no aparecía en público cuando entró a un lujoso restaurante de Nueva York entre aplausos de los comensales. La salida imprevista con la familia marcó un fuerte contraste con las maquinaciones en la trastienda, indicio de una transición con problemas a medida que aparecen y desaparecen los nombres de candidatos a los puestos principales.



Nadie se preocupe, insinuó Trump en un tuit el martes por la noche: “Proceso muy organizado en curso mientras decido sobre gabinete y muchos otros puestos. ¡Solo yo sé quiénes son los finalistas!”



Antes de la cena en el restaurante 21 Club en Manhattan, Trump —quien se desvió del protocolo al dejar atrás a su contingente de prensa— se reunió con el jefe de su equipo de transición, el vicepresidente electo Mike Pence, pero había pasado un día más sin anuncios para el gabinete.



Afloran las tensiones en el proceso



Los aliados de Trump expresaron públicamente sus conjeturas acerca de los posibles nombramientos. El ex legislador Mike Rogers, una voz republicana influyente en cuestiones de seguridad nacional, abandonó el equipo. Y un aparente descuido burocrático detuvo momentáneamente la capacidad del equipo Trump de coordinar con la Casa Blanca.



Parecía que el exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani apuntaba a la secretaría de Estado.



Pero el equipo de transición estaba revisando los trabajos de Giuliani con gobiernos extranjeros como consultor privado, lo cual podría demorar su nombramiento o desplazarlo a otro puesto, según una persona al tanto del asunto pero no autorizada a hablar públicamente.



Giuliani fundó su firma Giuliani Partners in 2001, y ayudó a empresas a nombre de gobiernos extranjeros como los de Qatar, Arabia Saudí y Venezuela. También fue asesor de TransCanada, que intentó construir el polémico oleoducto Keystone XL, y ayudó al fabricante del analgésico OxyContin a resolver una disputa con la agencia antidrogas DEA.