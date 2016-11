República Dominicana en producciones de Netflix

Además de ser una plataforma que comparte series y películas, el canal de televisión online, Netflix, también produce sus propios contenidos desde el 2011. Recientemente, la empresa de entretenimiento estrenó su más reciente producción original, en esta ocasión, la película de acción y comedia “The True Memoirs of an International Assassin”, (“La historia real de un falso asesino”, en español) protagonizada, entre otros, por Kevin James, Andy García, Kim Coates, Kelen Coleman, Zulay Henao, Emilie Ullerup, Yul Vázquez y Maurice Compte.



El filme, dirigido por el productor, guionista y actor estadounidense Jeff Wadlow, fue rodado en la República Dominicana, utilizando como locaciones la ciudad de Santo Domingo, Boca Chica y Monte Plata. En la producción de Palm Star Media y Global Film Group para Netflix, participaron como productores locales Jurgen Hoppe y Jeanne Marcelino, de Caribemotion Films.



El largometraje narra la historia de Sam Larson, interpretado por el comediante estadounidense Kevin James, un ciudadano común y corriente, quien dedica la mayor parte de su tiempo a construir una historia de ficción sobre un asesino internacional.

La cinta de 98 minutos de duración obtuvo un 6/10 en la plataforma que compila datos y reseñas cinematográficas, IMDB, (Base de datos de películas en Internet, en español).

Es la primera vez que una película producida por Netflix se filma en el país. Sin embargo, no es la primera ocasión que el nombre de la República Dominicana se cruza en sus producciones.



De las primeras series realizadas con transmisión únicamente en Netflix, ha gozado de apoyo y popularidad “Orange is the new black”, inspirada en el libro biográfico de Piper Kerman “Orange is the new black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres”, el cual que narra sus memorias sobre la vida en la cárcel. En esta actúan cinco dominicanas: Dascha Polanco, Jessica Pimentel, Gloria Mendoza, Jackie Cruz y Laura Gómez.



De las creaciones recientes, en la serie “Luke Cage”, ubicada en el Universo cinematográfico de Marvel, aparece Manny Pérez interpretando al “Detective Pérez”. Entre las principales ventajas de ver películas y series en esta plataforma online impera la calidad del audiovisual, mientras que las series son colgadas en la plataforma por temporadas completas.