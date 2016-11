Tres equipos de la NBA dejan de hospedarse en hoteles de Trump

Al menos tres equipos han dejado de hospedarse en los hoteles de la marca Donald Trump esta temporada en parte para evitar cualquier asociación implícita con el nuevo presidente electo, según fuentes de la liga.



Las fuentes dijeron a ESPN.com que Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies y Dallas Mavericks se han alejado de los hoteles Trump en Nueva York y Chicago, que llevan el nombre de Donald Trump a través de acuerdo de licencia.



Las fuentes dicen que otro equipo de la Conferencia Este con contrato para hospedarse en el Trump SoHo en Nueva York esta temporada también ha decidido cambiar a una propiedad diferente en Manhattan cuando su contrato actual expire al final de la temporada y que la asociación con Trump está entre los factores para cambiar.

Otros siete equipos le dijeron a ESPN.com el martes que todavía están programados para quedarse en las propiedades de Trump esta temporada.



Como cuestión de privacidad, ESPN ha elegido no nombrar a esos ocho equipos en total para no identificar dónde se alojan en los viajes de esta temporada para los juegos contra los New York Knicks, Brooklyn Nets o Chicago Bulls.



El copropietario de los Bucks, Marc Lasry, y el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, fueron dos partidarios de alto perfil de la candidata demócrata Hillary Clinton, que la semana pasada perdió con Trump la carrera para la presidencia de Estados Unidos.



Cuban aseguró que la decisión del equipo de no hospedarse en los hoteles con la marca de Donald Trump en Nueva York y Chicago se tomó antes de la elección presidencial. Cuban no quiso entrar en detalles ayer sobre la determinación, limitándose a decir ayer a The Associated Press que “se tomó hace meses, no recientemente”. Varios entrenadores de la NBA se han pronunciado con dureza sobre Trump, como fue el caso de Steve Kerr, de Golden State, y Gregg Popovich, de San Antonio.