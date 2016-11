El cerrador de los Mets de Nueva York, Jeurys Familia, estaba ebrio y “vuelto loco” la noche de su arresto por un cargo de violencia doméstica el pasado mes de acuerdo con una llamada al 911 obtenida por NJ.com.



“Mi esposo ha bebido un poco de alcohol y se está volviendo loco”, dijo Bianca Rivas, la presunta víctima en una llamada a las 2:18 a.m. a la policía de Fort Lee en New Jersey el 31 de octubre.



Rivas después respondió “está borracho” cuando el despachador le preguntó si su esposo estaba bebiendo y si estaban en una disputa.



Familia fue arrestado y acusado de asalto simple después de que la policía notó que el pecho de su esposa estaba arañado y su mejilla magullada. Fue liberado con una fianza de 1,500 dólares.



No culpable



Familia se declaró no culpable de la acusación durante una audiencia el pasado 10 de noviembre en el Tribunal Municipal de Fort Lee, momento en el que el juez acordó levantar la orden de restricción que impidió que Familia tuviera contacto con Rivas. La pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo en junio de 2015, salió junta del juzgado.



El juez advirtió a Familia que el caso puede avanzar incluso si la presunta víctima opta por no cooperar con las autoridades. Si es culpable, Familia se enfrenta a hasta seis meses de cárcel, una multa de 1,000 dólares y dos años de libertad condicional. Debe regresar a la corte el 15 de diciembre, según NJ.com.



Familia estuvo entre varias figuras deportivas de Nueva York que se unieron a una campaña nacional contra la violencia doméstica el mes pasado. La campaña, realizada conjuntamente con la Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica y el Consejo de la Ciudad de Nueva York, formó parte del Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica en octubre.



Una gran campaña con los Mets de Nueva York

Familia, que en 2016 por primera vez llegó al Juego de Estrellas, lideró las mayores con 51 rescates. Con esa actuación estableció un récord de franquicia y también se adueñó de la marca para una temporada de un relevista dominicano. Familia registró 52 salvamentos seguidos en temporada regular desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 26 de julio de la campaña pasada.