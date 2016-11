Jennifer López entrega Grammy y un beso en la boca a Marc Anthony

18/11/2016 08:38 AM - Karina Jiménez

El salsero boricua Marc Anthony fue reconocido la noche del jueves como Persona del Año en la edición 2016 de los Grammy Latino. Como si esto fuera poco, recibió el galardón de la mano de su ex esposa y madre de dos de sus hijos, la cantante y actriz Jennifer López.

Fue un momento de mucha emoción, donde todo el público se puso de pie para presenciar una escena en la que los nervios entre ambos artistas estaban a flor de piel.

“Marc es una leyenda viviente que va desnudando su corazón y su alma en su viaje musical. Compositor, productor y cantante. Es un artista mágico y puro, que va regalándonos clásicos que se quedarán con nosotros para siempre”, fueron algunas de las palabras de la intérprete de “"I'm Into You".

En medio de las ovaciones por parte de todos los presentes, quienes a todo pulmón pedían un beso de la pareja, la artista agregó que en el viaje en la vida personal de ellos dos como pareja y en el plano profesional ha “aprendido y crecido tanto”, lo cual ha representado mucho en su vida.

“Mi mentor, un alma gemela, un padre, él no es solo una persona del año, es una persona de toda la vida y para toda la historia y es para mí un honor, un gran orgullo entregarle el premio de la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación al increíble, al amor mío, Marc Anthony”, expresó López, mientras el intérprete de “Te conozco bien”, de un lado de la tarima escuchaba y observaba atento y visiblemente emocionado.

Con la entrega del galardón, Jennifer López también le dio un beso en la boca al cantante, los que provocó el aplauso y gritos del público.

“Es que la conozco muy bien, esa es como hermana, muchas gracias, es un honor inmenso por compartir esta noche con ustedes. Este premio, este reconocimiento se lo quiero dedicar a mis hijos. Punto”, expresó el cantante boricua tras recibir el premio.

Sobre sus hijos dijo que han sido los más sacrificados para que, luego de 30 años de carrera, pueda ser merecedor de reconocimientos como ese.

También dedicó el premio a las personas que no creyeron que iba a poder lograr lo que hasta este momento ha hecho.

“Quiero dedicar este premio a todas esas personas que dijeron que no, que jamás en mi vida iba a lograr lo que he logrado hasta el día de hoy. Todas esas personas que me dijeron que era imposible”, manifestó Marc Anthony, quien acudió sin su esposa Shannon de Lima y sin el anillo de boda en su dedo.