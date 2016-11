Con la frase: “Es necesario un cambio de cultura dentro del clubhouse”, Manny Acta asumió ayer las riendas dirigenciales de las Águilas Cibaeñas para tratar de mejorar el cuarto lugar en que está el equipo y a la vez reencauzarlo por el sendero que le ha ayudado a ganar 20 coronas.



En búsqueda de un cambio en la tropa aguilucha, ayer fue despedido Félix Fermín como dirigente, puesto que ahora es de Acta. Además, se une a la fila de los cibaeños, nuevamente, Miguel Tejada como asistente de la banca.



“Estos ocho años han sembrado un poquito de mala cultura, entiendo que soy la persona ideal para comenzar a hacer el cambio”, enfatizó Acta, haciendo alusión al período que ha transcurrido desde el último cetro de las Águilas.



El conjunto cibaeño no obtiene una corona desde la estación de 2007-2008, cuando bajo el mando de Félix Fermín derrotó a los Tigres del Licey.



Acta, nativo de San Pedro de Macorís, retorna al rol dirigencial por tercera vez en la pelota invernal. Primero estuvo con las Estrellas Orientales (2002-2003), luego con el Licey (2003-2005), con quien fue campeón.



“Queremos agotar todos los recursos para que este equipo pueda arrancar”, afirmó Winston -Chilote- Llenas, presidente de las Águilas durante la rueda de prensa realizada en las instalaciones del estadio Cibao.



Dos funciones



Acta seguirá ocupando la posición de vicepresidente de operaciones del béisbol, que asumió el pasado mes de julio.



“En esta parte de la temporada no es tan difícil ser gerente y dirigente al mismo tiempo”, expresó Acta, quien a seguidas agregó: “Ha sido un día difícil por tener que tomar la decisión con Félix, a quien admiro desde que era jugador”.



Por segunda año consecutivo, Félix Fermín, es cesanteado como dirigente antes de concluir la temporada invernal. En el pasado torneo, mientras accionaba con los Toros fue despedido cuando los romanenses se encontraban en la quinta posición con récord de 15 victorias y 18 derrotas. Y ahora deja el equipo de las Águilas con récord de 10-12 en el cuarto lugar de la tabla de posiciones a un juego y medio de los Leones (11-10), que comandan el tercer puesto.



Asimismo, Manny enfatizó que tomar las riendas del equipo no significará que desde el primer momento los jugadores empezarán a atrapar la bola bien y batear, pero sí entiende que podría tener un impacto positivo en el cambio de cultura.



Actualmente, los aguiluchos son los líderes en errores cometidos con 36 pifias en 22 partidos sin el juego de anoche.



“Este año tenemos el pitcheo que faltó la temporada pasada. Pero faltan piezas importantes a la ofensiva que no han estado”, indicó Acta . El pitcheo amarillo tiene el segundo mejor promedio de carreras limpias del torneo con uno de 2.86.



Acta dijo que los jugadores “Juan Lagares y Ricardo Nanita estarán en la nómina del equipo el próximo lunes.



Asume el reto con la tropa amarilla

Ahora, para Manny Acta más que un reto es un compromiso con el equipo cibaeño.



“Tengo un compromiso con la fanaticada y la directiva aguilucha de borrar una larga sequía”, manifestó Acta. Acta es un veterano hombre de béisbol, que también ganó con el Licey como gerente. Manny fungió como dirigente de los Nacionales de

Washington en el período del 2007-09, y también como capataz de los Indios de Cleveland en el 2010. Actualmente, en Grandes Ligas funge como coach de tercera base de Seattle, quienes terminaron con foja de 86-76.