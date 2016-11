La noche de Marc Anthony como Persona del Año

El cantante boricua Marc Anthony fue coronado como La Persona del Año en la entrega número 17 de los Premios Grammy, en una ceremonia que tradicionalmente se realiza la noche antes de la premiación. “Me dijeron que no tenía que hablar. Lo mío es cantar”, afirmó tímidamente el cantante de 48 años, al subir al escenario a recoger la estatuilla de manos de Ricky Martin, asegurando, además, que se siente más vivo que nunca.



La celebración que pretendía homenajear el legado musical y los esfuerzos humanitarios de Marco Antonio Muñiz Ruiz Rivera, nombre de pila del cantante, inició con una enérgica versión de “Valió la pena”, a cargo del puertorriqueño Víctor Manuelle. A este le continuó la italiana Laura Pausini, con quien grabó a dúo una versión en salsa del tema “Se fue”.



Pausini interpretó “Ahora quién”, seguida del colombiano Carlos Vives, quien prestó su voz para el tema “El cantante”. Vives y Anthony lanzaron en el 2014 la colaboración “Cuando nos volvamos a encontrar”.



Uno de sus éxitos de los últimos años, “Cambio de piel”, fue interpretado por Prince Royce y Julio Reyes Copello, así como “Flor pálida”, cantada para el homenajeado por Tommy Torres, Diego Torres y Gian Marco. Todos vistiendo negro. Mientras que a los merengueros dominicanos Milly Quezada y Johnny Ventura les tocó presentar el tema del 2004 “Tu amor me hace bien”, seguidos de Roby Draco Rosa, quien cantó “I need to know”, tema que gozó de pegada tanto en su versión en inglés como en español.



Con escenario en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, también se disfrutó de la versión de “Volver a comenzar” , que interpretaron Jesse y Joy, Fonseca y Jimmy Zambrano, quienes dieron paso a Sin Banderas con el tema que grabó Marc Anthony en bolero, de José Luis Perales, “¿Y cómo es él”. Gaby Moreno, Kany García y Mon Laferte cantaron “You sang to me” y luego tuvo lugar la improvisación de Gilberto Santa Rosa junto a Gente de Zona con “Aguanile”, lo cual llevó al cantante de origen puertorriqueño al escenario e interpretar “Vivir mi vida”.