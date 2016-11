Los ganadores en los Grammy Latinos

La noche de los Latin Grammy llegó, y dejando de lado el beso de los ex esposos Jennifer López y Marc Anthony tras presentar su nueva colaboración, hay que reseñar sobre los ganadores en las diferentes categorías. Entre los galardonados de la noche están Alejandro Sanz, quien ganó “Mejor vídeo musical versión larga”, con “Sirope vivo”; La India, que con “Intensamente India con canciones de Juan Gabriel”, recibió el premio “Álbum de Salsa”, mientras que Fonseca se llevó “Álbum de cumbia/vallenato”, con “Homenaje a la música de Diómedes Díaz”; y al fenecido Juan Gabriel se le atribuyó, gracias a “Los dúos 2”, el “Mejor álbum vocal pop tradicional”.



“Guaco histórico 2”, de la agrupación venezolana Guaco, recibió el álbum tropical contemporáneo; los urbanos J Balvin (Álbum Música Urbana, con Energía) y Yandel (Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión con Encantadora) también se llevaron su estatuilla casa. El junte de Shakira y Carlos Vives también resultó victorioso en la gala número 17 de los premios. “La bicicleta” recibió “Mejor grabación” y “Mejor canción del año”, mientras que el dúo de hermanos Jesse y Joy ganó “Álbum vocal pop contemporáneo” (“Un besito más”), Julieta Venegas el “Álbum pop/rock” con “Algo sucede”; la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, el “Mejor álbum de música banda”; Gente de Zona con “Visualízate” recibieron el “Álbum de fusión tropical” y Los Fabulosos Cadillacs se coronaron con el “Álbum de rock del año”, con “La salvación de Solo y Juan”. También ganaron, Manuel Medrano, como artista nuevo, el productor Rafa Arcaute, Carla Morrison, Ilya Kuryaki and The Valderramas, Claudia Montero, Claudia Montero, Anderson Freire, Scalene, Arturo O’Farrill and The Afro Latin Jazz Orchestra, Michell Salgado y Los Tigres del Norte, entre otros.



Donde hubo fuego... ¿puede haber “hermandad”?



Desde que empezaron a trabajar en el dúo del tema de Pimpinela, “Olvídame y pega la vuelta”, de este acercamiento entre JLo y Marc Anthony hasta se ha dicho que se están reconciliando. Tras el beso, luego de presentar la canción, el salsero dijo que nadie la conoce como él... y la llamó “hermana”. Mientras Shanon de Lima, esposa del boricua, se mantiene ausente en las redes, el compartió una serie de fotos en su instagram ayer dandose “un piquito” con hombres y una mujer,compañadas del hashtag “El beso effect”.