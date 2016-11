Nicole Peña Comas se presentará en Viena

19/11/2016 12:00 AM - El Caribe

La violonchelista dominicana, radicada en Viena, Nicole Peña Comas, presentará dos conciertos en la emblemática Iglesia Canisius de Viena, acompañada de la Orquesta Concentus 21 y bajo la dirección del maestro Herbert Krenn.



Las presentaciones se realizarán los próximos 25 y 27 de noviembre, y será un concierto para violonchelo y orquesta no. 1 en Do mayor de F. J. Haydn. Este iniciará con la obertura Coriolán y concluirá con la famosa Sinfonía número 5 en do menor, del alemán L. Van Beethoven.



Peña Comas es una instrumentista que ha mostrado destreza entre la música sinfónica, la de cámara y el repertorio solista, cumpliendo hasta la fecha con más de un centenar de presentaciones en este año.



También este mes estará presentándose en el Konzerthaus y el Palacio Ehrbar de Viena con un variado repertorio de música latinoamericana. Peña Comas tiene una licenciatura y maestría en violonchelo de la Universidad de Música y artes y dramáticas de Viena, y en su carrera artística ha logrado a través de los años establecerse en la escena musical austríaca.



La ganadora del “Concierto del año” en los premios Soberano 2015, oriunda de Santo Domingo, se ha presentado acompañada de las Orquestas Sinfónica Nacional y Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de República Dominicana y ha participado en festivales internacionales de música en Italia, Bélgica y Austria, entre otros.