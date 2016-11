Patronato Nacional de Ciegos celebrará mañana rally

El Patronato Nacional de Ciegos, Inc., celebrará mañana su cuarto rally para personas no videntes. El rally partirá de las instalaciones del Patronato Nacional de Ciegos, Inc., a las 10:00 de la mañana y llegará al Jardín Botánico, escenario donde se llevará a cabo el acto de premiación a los ganadores. Las personas ciegas serán los co-pilotos, responsables de leer al piloto las instrucciones en el sistema de lecto-escritura Braille.



La presidenta, Alexandra Ventura de Gómez motivó a que los apoyen participando en este importante evento, donde las personas ciegas demuestran, una vez más, que cuando están rehabilitadas pueden integrarse a este tipo de actividad. También está abierta a los interesados que deseen colaborar con el patronato y, a su vez, apoyar a sus familiares con discapacidad visual. Sostuvo que las inscripciones están abiertas en las oficinas del Patronato Nacional de Ciegos Inc., ubicada en la calle Correa y Cidrón número 24, esquina Huáscar Tejada de la Zona Universitaria, o llamando a los teléfonos 809-508-7511 y 809- 508-7512, extensiones 27 y 40, respectivamente.



Antes, la entidad realizó una serie de actividades, que contó además, de una Eucaristía por el 52 aniversario del Patronato, así como de un encuentro-conferencia de filiales a nivel nacional y entrenamiento de las técnicas más avanzadas de rehabilitación para personas ciegas.