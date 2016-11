Radio Santa María: Un medio para educar y divertir al público

Radio Santa María, la emisora que comenzó como un medio para evangelizar al campesinado, con precariedades en ámbitos como la educación y la salud, arribó a sus 60 años de fundada, los que se traducen en grandes logros para la familia dominicana que sacia en esta su necesidad de crecer espiritual e intelectualmente. Haber creado el primer proyecto de educación a distancia en el país, a través del cual ha alfabetizado a más de 168 mil personas, ser catalogada como la universidad de la radio (ya que de aquí han salido grandes figuras) o incentivar la creación literaria a través de concursos, son parte de los logros de esta estación, cuyos orígenes se remontan al 1956, como una obra de los padres jesuitas para la diócesis de La Vega, en el Santo Cerro.



El padre José Victoriano, director general de la estación radial que opera bajo el lema “La emisora de la gran familia”, recuerda que esta nace en una década en que la República Dominicana tenía menos de cuatro millones de habitantes, y en esta región, predominantemente rural, los jesuitas encontraron que el campesinado tenía una serie de problemas que le llamaban la atención, pero con una fe sencilla, muy grande, lo que hizo que pensaran inmediatamente en la radio para la evangelización. Como la emisora de la gran familia, su programación en general está muy vinculada a promover los valores familiares, con ofertas para todas las edades. “La noción global de familia para nosotros tiene que ver con la humanidad, o sea, para la gente que tiene fe. Para Dios, la humanidad es una sola familia, entonces Radio Santa María mira al conjunto de la población dominicana como un todo, pero también miramos a la familia concreta, a los niños, a los jóvenes, adultos, y tenemos propuestas que apuntan a los distintos públicos”, asegura el padre Victoriano.



El sacerdote asegura que son muchos los logros en estos 60 años, siendo una radio abierta que hizo muchas propuestas novedosas en esos momentos, que acogió al talento dominicano de la época, pero uno de los más importantes es haber creado el primer y único proyecto de la República Dominicana de educación a distancia para adultos, jóvenes y mayores que utilizó la radio para afrontar el problema del acceso a la educación.

La Escuela Radiofónica de Radio Santa María nace una década después de la emisora, pero desde sus inicios comenzó a trabajar con la alfabetización a través de un programa, pero no fue hasta 1974 que comenzó a trabajar con la escuela radiofónica como una oferta de educación a distancia para la primaria, y en el 2005 le añadieron el bachillerato, siendo hoy día el ámbito de mayor crecimiento de la escuela, porque con la creación de la tanda extendida hay una población muy alta de jóvenes, que por tema de pobreza o trabajo, no pueden ir a la escuela el día completo. “La otra población que está viniendo a la escuela son mujeres y madres solteras, mayormente. El 62 por ciento de las mujeres que tenemos en el bachillerato son madres solteras, y de la población completa de la Escuela Radiofónica, un 52 por ciento son mujeres”, resalta el padre Victoriano.



En toda la historia de las escuelas radiofónicas han alfabetizado 168,430 personas y se han graduado de octavo curso 115,148, y de bachillerato han graduado 13,896 hombres y mujeres de toda la República Dominicana.



En el Cibao Central la emisora tiene dos frecuencias 590 AM y 97.9 FM, con la AM cubre literalmente todo el país y con la FM todo el Cibao Central, de acuerdo con lo informado por el director, quien explicó que como el espectro está bastante congestionado, son parte de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas y tiene nueve estaciones de radio en todo el país que difunden la escuela radiofónica.



Educación para todos



La escuela de la emisora ha ampliado su oferta y ha incluido seis cárceles del nuevo sistema penitenciario, contando este año con una población de 400 personas privadas de libertad de los centros ubicados en Dajabón, San Francisco, La Vega, Najayo y Azua.



“Una novedad de la escuela en la que hemos estado trabajando desde el 2014, es que queremos incluir esta oferta para la diáspora, para los dominicanos y dominicanas en el exterior, porque nuestra gente que emigra a Europa o Estados Unidos es gente sencilla que quiere echar adelante, pero se van sin completar la básica. Hemos creado una aplicación que permite a las personas en cualquier parte del mundo seguir las clases de las escuelas radiofónicas”, expresó el padre, informando que para esos fines, han visitado la Cancillería y las embajadas de Italia, Alemania y Bélgica, identificando grupos de dominicanos que tienen la necesidad.



Explicó que la idea sería que en el horizonte de un convenio con el Ministerio de Educación y la Cancillería Dominicana, poder asegurar que los cursos que se ofrezcan a personas fuera del país tengan validez en la República Dominicana.



El modo concreto de hacerlo en los países donde están esos migrantes es formar grupos con profesores y con el apoyo de instituciones de la Compañía de Jesús en esos lugares, que permitan hacer su educación al mismo estilo que se hace en el país.



Los avances tecnológicos no han desplazado las escuelas radiofónicas, dada la realidad del país que tiene mucha demanda por educación, y resulta que la radio todavía como medio tiene una serie de ventajas que están por encima de los medios tradicionales.



“Hoy día tú puedes ver toda la televisión que quieras por internet o en el cable, pero mucha de la buena televisión hay que pagarla, entonces escuchar una AM o FM no te cuesta un centavo, la señal es gratuita para todo el mundo, lo puede escuchar también por los medios electrónicos. Lo que estamos haciendo es integrar la nueva tecnología a lo que hacemos, y nuestra metodología, por un lado, contempla todo ese trabajo que se hace en línea, de profesores que acompañan a los alumnos, pero también un trabajo en territorio, porque cada semana los alumnos se encuentran con un grupo de profesores para tener un intercambio”, afirmó el sacerdote.



Asegura que como la necesidad de educación es muy grande, lejos de parecer una oferta que ya no es interesante, es todo lo contrario, porque es una oferta flexible, se puede estudiar desde la casa o dondequiera que esté y solo requiere ir a un encuentro con profesores que procuran sean profesionales.



Concurso de cuentos



Otro aporte importante de la emisora a la sociedad, es el que tiene que ver con la literatura, tanto a través de su concurso de cuentos, que va por la edición número 23 y del cual hace un libro, así como con las décimas y sus distintas ediciones. “Este proyecto se ha preocupado en mirar a la sociedad como una familia, y tratamos de aportarle desde ángulos distintos la cultura, la educación, la literatura, el teatro, y en este momento estamos apostando mucho a fortalecer las ediciones. Con el concurso de cuentos siento que hemos hecho un aporte muy importante, porque le hemos abierto a la gente un espacio para crear, para expresarse, y como todos los productos nuestros siempre tienen dimensión nacional, y participan dominicanos que viven en Estados Unidos y Europa, y es un espacio donde mucha gente ha comenzado haciendo pinitos como escritores, y pasan 20 años participando hasta que por fin logran un primer premio”, expresa Victoriano. Además, en el 2015, la emisora comenzó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, campus Santiago, un centro de comunicación educativa, un espacio donde están ofreciendo alternativas de formación a los estudiantes de comunicación, a quienes están enseñando cómo hacer comics, serie novelada, y con los niños talleres para reporteros infantiles, y con esto aportan a que el talento vaya a los medios con una percepción de comunicación educativa, que es lo que la emisora ha hecho. Una de las creaciones más recientes que tiene la emisora, a través de Ediciones Radio Santa María, es una agenda que está orientada a adolescentes que van desde los nueve hasta los trece años, y que los acompaña en el ciclo escolar, pero también edita el almanaque escuela que es una revista anual, y están cerrando convenio con una editora Jesuita de España para comenzar a editar otros textos que vienen de Europa, porque es más práctico imprimir aquí que traer desde allá.