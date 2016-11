Sin Suárez ni Messi, Barcelona empata sin goles ante Málaga

BARCELONA (AP) — Sin Lionel Messi ni Luis Suárez, el Barcelona se quedó también sin victoria el sábado en la liga española cuando debió conformarse con un empate 0-0 de local ante el Málaga, que compromete su persecución del líder Real Madrid.

El uruguayo Suárez era baja anunciada por sanción, mientras que la del astro argentino fue de última hora, al encontrarse indispuesto al sufrir de vómitos previo al encuentro. Messi cedió su lugar en el once titular a Rafinha.

"Messi debe estar muy mal para que se pierda un partido. Pero no es nada grave. Ya se está recuperando", aclaró el técnico azulgrana, Luis Enrique. "Hemos perdido con Messi, con Suárez. Sin Messi, sin Suárez. Las plantillas ganan los títulos. Fuimos superiores, pero si no la metes no mereces ganar el partido".

El Barsa, que el miércoles visita al Celtic por la Liga de Campeones, no logró sobreponerse a las ausencias de los dos máximos cañoneros del campeonato, ambos con ocho tantos, y no pudo hacer mucho ante un Málaga que acabó con nueve futbolistas y clasifica transitoriamente décimo, con 16 puntos por la duodécima fecha.

"Son los dos jugadores más desequilibrantes que tenemos, pero no puede servir de excusa", señaló el volante azulgrana Sergio Busquets. "Lo intentamos mil veces, pero ellos se echaron atrás y nos faltó suerte".

Los azulgranas siguen escoltando al Madrid, ahora con 26 puntos por los 27 que cuenta el cuadro merengue, que podría aumentar su renta al término de la jornada cuando visite al vecino Atlético de Madrid en el clásico ciudadano.

Los rojiblancos, actuales quintos con 21 puntos, se vieron rebasados en la tabla por el Sevilla, que remontó previamente para ganar 3-2 en cancha del Deportivo La Coruña y colocarse tercero con 24 unidades.

El cuadro andaluz, que reservó a hombres importantes de cara al choque del martes de Champions contra la Juventus, adelantó también al Villarreal, que tiene la posibilidad de recuperar el tercer lugar sin gana el domingo al Athletic de Bilbao.

El Deportivo cobró ventaja en el primer minuto del encuentro gracias a un gol de Ryan Babel y amplió mediante Florin Andone a los 42, pero solo ha sumado dos puntos de los últimos nueve posibles y cuenta 10 en total, ocupando el 16to lugar.

El conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli recortó por vía de Steven N'Zonzi (44), pero debió esperar al final para que Jorge Machín "Vitolo" (87) y el argentino Gabriel Mercado certificaran su segunda victoria fuera de casa, que les acerca a tres puntos de la cima.

El Eibar ganó de local por 1-0 al Celta de Vigo y adelantó al cuadro dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, que bajó a noveno con 17 unidades. Los armeros se valieron de un tanto de Fran Rico (9) y escalaron al séptimo puesto con un punto más.

El Málaga cedió en todo momento la posesión de la pelota al Barsa y se parapetó atrás, consciente de la pérdida de pegada de la delantera local, sin Suárez ni Messi sobre la cancha.

Así, el central Gerard Piqué se reveló como el rematador más peligroso de la primera mitad, aunque frustrado por el ágil Carlos Kameni, y ni Neymar, ni Rafinha, ni Busquets acertaron a perforar el arco visitante.

El único recurso ofensivo del Málaga eran las carreras en solitario del ex azulgrana Sandro Ramírez, ambicioso en dos remates lejanos que apenas inquietaron a Marc-André ter Stegen.

Mientras, Paco Alcácer seguía desaparecido en el ataque del Barsa, que fichó al delantero precisamente para paliar las contadas ausencias del prolijo tridente azulgrana que habitualmente forman Messi, Suárez y Neymar.

El brasileño tampoco anduvo especialmente inspirado, aunque forzó la expulsión de Diego Llorente a 20 minutos del final, por una entrada desmedida que le valió la tarjeta roja directa.

Pero ni con superioridad numérica logró alterar el marcador el equipo de Luis Enrique, que acabó con Piqué de delantero centro, claro ejemplo de lo mucho que pesaron las ausencias arriba.

En pleno asedio local, André Gomes estrelló un cabezazo en el poste, aunque el último obstáculo siempre fue Kameni, quien realizó una antológica parada a testarazo de Neymar, antes de que el Málaga despidiera la igualada con otra expulsión de Juankar Pérez en los descuentos.

"Acabas el partido reventado, porque es un gran trabajo físico y mental", dijo Kameni. "Vimos peligrar el punto, pero hasta que el balón no toca la red, no es gol".

En La Coruña, tardó bien poco el Deportivo en dejar constancia de su ambición con el primer gol, cabeceado a la red por Babel, y fue Andone el que subió el segundo en brillante acción personal, con caño en carrera al argentino Nico Pareja incluido.

Sampaoli, siempre en tensión, celebró con ganas el inmediato recorte de N'Zonzi, también con zapatazo cruzado ante la desatención de la zaga gallega, y el Sevilla tomó una mayor iniciativa en la segunda mitad, ya con el ingreso del francés Wissam Ben Yedder, el argentino Franco "El Mudo" Vazquez y "Vitolo", autor del 2-2.

Al Deportivo ya no lo quedaba aire y sí un último aliento al Sevilla y Mercado, quien empalmó en el área chica un remate previo de Pareja en tiro de esquina.